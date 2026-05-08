A través de la Subsecretaría de Ambiente se llevará adelante la primera edición del “Guanimal Day”, una iniciativa organizada junto a la Fundación Planeta Vivo ARG y con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), profesionales veterinarios y distintos actores de la comunidad.

La jornada se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Mercado del Munilla y busca promover acciones concretas vinculadas al bienestar animal, la tenencia responsable y la prevención, abordando de manera comunitaria una problemática que atraviesa a toda la ciudad.

Durante ambas jornadas habrá castraciones masivas, atención veterinaria primaria y vacunación antirrábica gratuita, acercando servicios esenciales para el cuidado de perros y gatos y fortaleciendo las acciones de prevención sanitaria. Además, el sábado se desarrollarán charlas abiertas destinadas a toda la familia, donde se abordarán distintas temáticas vinculadas al bienestar animal y la convivencia responsable.

La actividad contará con la presencia de Fernando Pieroni, referente nacional en bienestar animal y presidente de la Fundación Planeta Vivo ARG, organización reconocida por impulsar campañas de castración y concientización en distintas localidades del país.

Como parte de la propuesta, también se realizará un desfile y concurso de mascotas, pensado como un espacio recreativo y de encuentro para las familias. Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/XfPBn6UZBgdWzFYD6

Desde la organización destacaron además la importancia del acompañamiento de instituciones, organizaciones proteccionistas, vecinos, empresas y comercios locales para fortalecer este tipo de iniciativas comunitarias, promoviendo una mayor participación y compromiso social en torno al cuidado animal.

En este marco, el Gobierno municipal también convocó a marcas y emprendimientos de la ciudad a sumarse mediante aportes de productos, servicios o recursos, consolidando una articulación positiva entre el sector público y privado para ampliar el alcance de las acciones impulsadas.

El “Guanimal Day” se enmarca en una política pública orientada a la prevención, la salud pública y el bienestar animal, promoviendo herramientas de concientización y acciones territoriales que favorezcan una convivencia más responsable en toda la comunidad.

Mercado del Munilla:

- Sábado 16 de mayo | De 8:30 a 20 h

- Domingo 17 de mayo | De 8:30 a 14 h