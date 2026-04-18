La tensión en el golfo Pérsico volvió a escalar este sábado luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera que cualquier embarcación que intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada “colaboradora del enemigo” y, por lo tanto, un objetivo militar.

La advertencia fue difundida a través de Sepah News, el sitio oficial del cuerpo militar ideológico iraní, y se da en el marco del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

En el comunicado, las autoridades iraníes instaron a todos los buques comerciales y militares a no abandonar sus posiciones de fondeo tanto en el golfo Pérsico como en el mar de Omán. En paralelo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aseguró que mantendrá el control del estratégico paso marítimo “hasta la conclusión definitiva de la guerra”, al tiempo que indicó que evalúa nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos.

Según informó la agencia iraní Tasnim, el Consejo Supremo advirtió que mientras continúe lo que considera un bloqueo naval estadounidense sobre el puerto iraní, Teherán interpretará esa situación como “una violación del alto el fuego”, lo que habilitaría una nueva fase de represalias.

La amenaza se produjo luego de un ataque contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, episodio que volvió a poner en primer plano la denominada “flota mosquito” iraní. De acuerdo con el New York Times, dos cañoneras participaron del incidente, en una operación caracterizada por el uso de pequeñas embarcaciones rápidas para hostigar a naves comerciales y militares en uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo.

Especialistas señalan que, pese a que Estados Unidos sostiene haber debilitado de manera significativa la flota convencional de Irán, la Guardia Revolucionaria mantiene operativas estas lanchas rápidas, equipadas con ametralladoras pesadas, granadas propulsadas por cohete, misiles y drones.

Esta estrategia de guerra asimétrica permite a Teherán compensar su inferioridad naval frente a potencias occidentales y mantener una capacidad de disuasión efectiva en un entorno geográfico favorable.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el comercio global de energía, ya que por allí transita alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa a nivel mundial en condiciones normales.

Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo en la zona podría tener un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales y en la economía global.

En respuesta a las advertencias de Teherán, Estados Unidos reiteró que el paso marítimo continúa operativo y bajo vigilancia, aunque el aumento de incidentes ha llevado a compañías navieras internacionales a extremar las medidas de seguridad y, en algunos casos, a suspender temporalmente el tránsito de sus buques por la zona.