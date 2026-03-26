El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgará diez días más de plazo a Irán para que responda a una propuesta destinada a frenar la guerra, en medio de negociaciones que, según aseguró, muestran avances.

El mandatario comunicó la decisión a través de su red Truth Social, donde precisó que suspende temporalmente la amenaza de atacar instalaciones energéticas iraníes hasta el lunes 6 de abril a las 20:00 (hora del Este), tras un pedido del gobierno de Teherán.

Días atrás, Trump había advertido que ordenaría destruir la infraestructura energética iraní en un plazo de 48 horas si no se garantizaba el paso seguro de petroleros por el estrecho de Ormuz. Luego, ese plazo fue extendido inicialmente por cinco días ante señales de acercamiento por parte de Irán.

En su mensaje más reciente, el presidente insistió en que el diálogo continúa en términos positivos. “Las conversaciones siguen y, pese a lo que dicen algunos medios, van muy bien”, afirmó, en un intento por desmentir versiones que ponen en duda el avance de las negociaciones.

Fuente: TN