Desde su rol como Jefe de los Fiscales, García es el responsable de los encargados de investigar los crímenes en la provincia, entre ellos los casos de femicidio, como el de Fátima Acevedo, el último ocurrido en Entre Ríos. Por lo tanto, el peso de sus palabras toma más relevancia.

La ex concejal, muy comprometida con la lucha feminista, le salió al cruce enumerando una serie de vulneraciones, vejaciones y ataques verbales que sufren las mujeres en cualquier lado; todas contadas en primera persona, poniendo así el cuerpo en sus menciones, todo con el fin de poner al jefe de los fiscales al mismo nivel que varios de los estereotipos de atacantes de mujeres más deplorables.

“García no es el albañil de la esquina que nos gritaba a mí y a mi amiga las cosas que nos haría cada vez que por ahí pasábamos cuando volvíamos del colegio. García no es el pibe que en el boliche te agarraba las manos para bailar, le decías que no, y te gritaba ‘puta de mierda’. García no es el cantante que cree que hay mujeres que ‘buscan que las violen’. García no es el hijo de la mierda que te persigue en bicicleta masturbándose cuando caminas a la siesta a lo de una amiga. ¡García ejerce uno de los cargos más importantes de nuestra justicia provincial. ¡Ni más, ni menos! García no es todos estos ejemplos. ¿No es?”, escribió Guastavino en su perfil en Facebook, donde concluyó de manera enfática acompañando su texto con una imagen de Fátima Acevedo, la última víctima de femicidio en Entre Ríos: “¡Nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio!”.