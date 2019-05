Guillermina Guastavino pidió que el Municipio subsidie el transporte de colectivos

Del aumento del boleto de colectivos y otras yerbas

Me permito hacer algunas consideraciones sobre el tema. En primer lugar, y con el objeto de contextualizar la temática, es necesario decir que el tema tiene su origen en una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de sacarle los subsidios al transporte.

Podríamos detenernos en los fundamentos ideológicos de esa decisión y se me podrá responder con la supuesta “fiesta” de los últimos años, pero los pasaré por alto, porque pretendo poner el eje en otra cuestión. Decía, que el Gobierno Nacional sacó los subsidios y eso generó un nuevo escenario en lo que al servicio de transporte refiere. La provincia absorbió parte de lo que el Estado Nacional dejó de poner. Un 43%.

La Nación pondría un 25% y, para decidir qué esfuerzo económico debía hacer el usuario, se llevaron adelante reuniones entre los contadores de las empresas y nuestro Secretario de Hacienda a fin de saber el verdadero estado económico y financiero de las empresas.

Se analizaron sus gastos y se concluyó en que el boleto de colectivo debía estar alrededor de $ 23. Pese a ello y por razones propias de los tiempos electorales que vivimos disfrazadas de “pensemos en el pueblo” el Concejo Deliberante votó un aumento escalonado. De $18 hasta el 1 de julio de 2019 y a partir de allí de $20,24.

Ahora bien, si ya votamos un aumento escalonado por qué tratamos nuevamente este tema??? Porque en el medio “pasaron cosas” dijera nuestro Presidente. Qué pasó? No está llegando el 25% de Nación. Y parece que algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal, junto a los representantes de las empresas de transportes locales viajaron a Buenos Aires a hacer las gestiones necesarias.

Digo parece porque ningún miembro del Concejo Deliberante participó de esas reuniones ubicando al Concejo en un lugar que para qué describir. Decía, parece que en esa reunión nos anoticiamos de lo obvio: nuestra tarifa de colectivos está retrasada. Ya lo sabíamos. Y, llegados a este punto debe decirse que lo más cómodo, sería no seguir votando aumentos.

Tirarle el fardo al Departamento Ejecutivo Municipal. Pero no es comodidad lo que gobierna mi decisión sino responsabilidad. El aumento es necesario para garantizar que el servicio de colectivos se siga prestando. Y con ello se garantice la continuidad de las fuentes de trabajo.

Pero no puedo dejar de decir que el Estado Municipal se queda a mitad de camino si lo único que hace es garantizar el servicio y si nada hace por garantizar el acceso al mismo. De qué sirve que circulen por la ciudad los colectivos, si los vecinos no pueden subirse porque no pueden pagarlo. Se hace imperioso debatir la función social del transporte publico. Si entendemos al transporte en su perfil social no podemos permitir que su precio se rija exclusivamente por leyes de mercado.

Respetuosamente creo que el Intendente debiera analizar seriamente la necesidad de “subsidiar” el transporte con el objeto de que nuestros vecinos puedan seguir usándolo. Porque eso es también justicia social.