En comunicación telefónica con Ahora Cero, Guillermo Bernaudo, integrante del espacio presidido por María Eugenia Vidal, habló sobre el encuentro que tendrá lugar este jueves en la capital entrerriana y que contará con la presencia de Mauricio Macri. Entre otras cosas, también dio su mirada sobre el vínculo del ex presidente con Javier Milei y sus consensos y disensos.



“Mañana la tarde y el viernes por la mañana tendremos un encuentro nacional de la Fundación Pensar. Estos encuentros se hacen dos o tres veces por año desde hace muchos años, y ahora puntualmente nos toca en Paraná, como nos tocó a fines del 2022. En esta ocasión, la agenda es sobre el federalismo, así que va a ser un evento técnico con especialistas vinculados al tema, y participará como lo ha hecho siempre siempre el presidente del partido, que en esta oportunidad tiene la particularidad de ser el ex presidente Macri, por lo que la repercusión política del encuentro es alta”, expresó Bernaudo.



El encuentro, del que participarán también el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y su par entrerriano, Rogelio Frigerio, será la primera aparición pública de Mauricio Macri después de las últimas tensiones y cruces con Javier Milei.



Sobre la relación de estas dos figuras centrales de la política argentina actual, Bernaudo opinó: “Creo que son relaciones en construcción. Así es la política. Creo que un partido absolutamente nuevo como es La Libertad Avanza y nosotros, que somos un partido de 20 años, tenemos muchas miradas comunes sobre la política, sobre todo sobre en el mediano plazo. Hay que ir encontrando los canales de comunicación, de convergencia, y también de discrepancia, y la forma de discrepar. Creo que estamos en ese proceso de construcción y confío en la en la personalidad del ex presidente Macri para hacer esas construcciones. Esa es una de sus grandes fortalezas: poder ir definiendo y separando 'la paja del trigo', y creo que está muy bien estar de acuerdo en lo que se está de acuerdo y poder marcar las diferencias, porque es la mejor forma de ayudarlo al presidente Milei”.



