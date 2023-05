Por Fabián Miró

El comerciante señaló que “la situación está complicada para todos, especialmente para los negocios de aproximación como se nos denomina con una baja considerable en las ventas. La gente camina en la búsqueda de precios que estén acorde a su billetera. Es una cuestión lógica. La plata no le alcanza a la gente”.

Sobre las ventas puntualmente, expresó que “han bajado considerablemente y sacando la primavera que estamos viviendo por la llegada de ciudadanos del Uruguay que provocan una inyección económica importante a la ciudad, los almacenes no la estamos pasando bien. Se nota en la cara de la gente que antes venía, compraba, elegía, preguntaba cuanto tenía que abonar y se iba. Ahora, como uno mismo, tiene que ir viendo a cuando está determinada marca, si tenés la plata para pagarlo”.

“En el caso nuestro, todos los días estamos sacando cuenta para saber que se puede comprar, que no, cuánta plata disponible se tiene porque también hay que cubrir el banco, pagar una catarata de impuestos, el servicio de energía eléctrica que tiene sus costos con 8 heladeras que no paran”, remarcando que “por fortuna, gracias a los viejos, el local es de nuestra propiedad y la peleamos todos los días. Eso si, no quiero imaginarme el que tiene que pagar alquiler”.

Covato dijo que “se va moviendo a medida que vamos vendiendo, porque no te podes stockear mucho. Las fechas de vencimiento de productos perecederos que antes eran de 60 días, en casos bajaron a 30 como los lácteos, por lo que hay que manejarse muy bien con la mercadería de heladera. Lo de los lácteos y su fecha de vencimiento es un indicador de que las ventas están paradas en todo el país, pero uno vive de esto hace tres décadas y este tipo de películas que son cíclicas en las crisis argentinas ya la hemos vivido. Pasamos por distintas etapas, como pseudomonedas, hiperinflación, pandemia. Muchas cosas y mientras se pueda, hay que estar, brindar servicio en tiempos en los que ya no se vende por una cuestión de que seas el almacén más cercano”.

La suba

El comerciante indicó que “al menos tres marcas que todos conocemos, dos veces al mes aumentan los precios y el almacenero se tiene que mover en relación a lo que pide la gente. Están aquellos a los que les gustan determinadas marcas y las mismas tienen que estar en las góndolas, aunque son las que más suben”.

Precios Cuidados

Covato resaltó que “el almacenero no tiene acceso a los Precios Cuidados y se generan confusiones, porque viene un cliente, una clienta y te dice que el aceite, una determinada gaseosa, está más barato en un hipermercado. En esas situaciones que se dan a menudo, tenemos que mostrarles las listas de precios con la que nos manejamos con los distribuidores. Decirles que este es nuestro costo y que no estamos incluidos en la lista de Precios Cuidados. Nuestros precios de costo no llegan siquiera a los precios que se venden los aceites en los hipermercados. Nuestros mayoristas no dicen que para nosotros no hay, porque no estamos en listado de los que pueden recibir esa mercadería. Se ha armado una cadena, en donde no sabes quién está mintiendo. También está el caso de una empresa de lácteos que a veces manda yogures a Precios Cuidados y que podes vender a un precio menor, pero al viaje siguiente te cambian el código de barra y ese primer precio desapareció y termina durando una semana. Es un engaño. Nosotros no tenemos acceso a Precios Cuidados, lo que sería un golazo porque nos permitiría estar a la altura de cualquier hipermercado”.

Sobre el Centro de Almaceneros, el comerciante contó que “nunca vinieron a ofertarme algo, hacerme socio, una propuesta, nada”. Al respecto agregó que “hemos charlado con colegas sobre este tema, y sin ánimo de ofender a nadie, tengo que decir que cuando era chico, el Centro de Almaceneros era palabra mayor en la ciudad, abastecía a casi todos los negocios que eran socios con un mecanismo bien aceitado. Hoy no se sabe quién es el presidente”.