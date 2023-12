El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó este jueves, ni bien asuma al frente de la Casa Rosada, el presidente electo, Javier Milei, enviará de "manera inmediata" al Congreso un proyecto de ley que contemplará un "reforma del Estado", disminución de impuestos, desregulaciones y cambios en "todo lo que traba la actividad económica".



Al exponer en la 29º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), Francos elogió la gestión del exmandatario Carlos Menem, de quien -dijo- hizo "una transformación muy importante" en la estructura económica del país.



"Hemos elaborado una propuesta que va a ser enviada el Congreso de la Nación de manera inmediata. Es un proyecto de ley de reforma del Estado, regulación, de disminución de impuestos. Todo lo que traba la actividad económica en la Argentina", señaló Francos, al ratificar una de las primeras y prioritarias medidas que tomará el el gobierno entrante, adelantadas recientemente por el propio Milei.



En diálogo con la prensa al salir del evento, el futuro ministro agregó que el proyecto será "ingresado en sesiones extraordinarias a partir del día 11" de diciembre y que contemplará la "eliminación de leyes que no tienen ningún sentido y que traban la actividad económica".



Ante los empresarios, Francos planteó como "problemas coyunturales" la "enorme deuda comercial y el problema de las importaciones" y resaltó que la administración de Milei pretende ir "a un país donde las libertades y la desregulación sea uno de los mecanismos para salir de este Estado tan opresor".



"Como decía Milei, les vamos a quitar el Estado del medio y permitirles que desarrollen su actividad empresaria", agregó enarbolando un dogma repetido entre los hombres de negocios y la postura anti-estado expresada por el líder libertario durante la campaña presidencial.



Francos dedicó otro pasaje de su discurso a elogiar a Carlos Menem, quien, evaluó, "con sus más y sus menos" tuvo "un gran equipo" que generó "el inició de una transformación muy importante" y parafraseó al expresidente cuando habló tres décadas atrás ante el mismo foro empresario.



"No hay industria sin pacto de convivencia, moneda sana, seguridad jurídica y estabilidad. Pasaron 30 años desde que pronunció esa frase y tenemos que seguir diciendo lo mismo", remarcó.



El designado ministro del Interior describió que el país "nunca ha tenido tanta destrucción de valor y tanta pobreza" y recordó que Milei indicó "en varias oportunidades" que "no hay plata", razón por la que se deben "asignar los recursos que se tienen".



"Tenemos que atender a los que más sufren. Tenemos que ver cómo hacemos para poner el aparato productivo en funcionamiento. Tenemos claro todo lo que está pasando, lo que necesitan, y vamos a ir por etapas", apuntó, y subrayó que el propio presidente electo dijo que "no iba a cometer un industricidio".



Francos también consideró que el gobierno de La Libertad Avanza "no tendrá gobernadores" y ostentará una "minoría en el Congreso", motivo por el que -dijo- se ha "dedicado a conversar con todos".



"En nuestro gobierno van a encontrar decisión, convicción templanza, pero también predisposición para dialogar con todos los sectores. Esta es la forma de zanjar estas divisiones que hemos tenido", sostuvo, y añadió que no habrá "persecución" y que se respetará "el sistema republicano y la independencia de poderes".



Además, el futuro ministro describió a Milei como "una figura de esas que salen cada mucho tiempo en la historia", que generó "una disrupción política" y que "construyó en dos años" un partido con el que fue electo "con el 55,6% de los votos".



Para Francos ese resultado fue un "mensaje para el sistema político argentino de parte de una sociedad que sabe decir basta. También para los sectores que tienen la responsabilidad de construir riqueza en el país. Y es un mensaje para nosotros, quienes vamos a asumir la gran responsabilidad con ayuda de todos".



