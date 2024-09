Guillermo Michel amplió sus cuestionamientos al Presupuesto 2025 presentado este domingo. Desde su cuenta oficial de X (@MichelGuilleOK), el ex Director General de Aduanas se refirió a la importancia de la obra pública en Entre Ríos y manifestó su preocupación por ciertas obras previstas que “no se encuentran incluidas en el proyecto de presupuesto nacional detalladas de manera expresa”.



"Es preocupante que obras previstas en el Anexo II del Acta Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y la Provincia de Entre Ríos -de fecha 4 de junio de 2024-, no se encuentran incluidas en el proyecto de presupuesto nacional detalladas de manera expresa. Por ejemplo, “ID 157722 Acceso Paraná-Crespo / ID 5110 Acceso Parque Industrial”, indicó en su publicación.



Y agregó: “Asimismo, del presupuesto surge que lo convalidado por el gobernador en el Anexo III del acta (obras que el gobierno nacional analizaría su viabilidad o no) termina materializándose por la negativa, ya que más de 100 obras destinadas a municipios no están en el presupuesto nacional 2025”.



También advirtió que “en otras palabras, estas obras no se harán o deberán hacerlas los municipios con sus fondos propios". "Municipios que ven como cae la coparticipación, como baja el cumplimiento del pago de las tasas y como el Gobierno Nacional afecta la autonomía pretendiendo que no puedan cobrar esas tasas en las facturas de servicios”, añadió.



En ese sentido, Michel llamó a que el equipo económico y de infraestructura de la provincia mejoren “su hoja de ruta de trabajo con la Nación” y defiendan “los intereses de los entrerrianos de manera más profesional”.



“El gobierno provincial no puede seguir convalidando todas las leyes del Poder Ejecutivo nacional que afectan los intereses de Entre Ríos”, concluyó.



— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 17, 2024