El ex ministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, Martín Guzmán, publicó un video en la red social X (ex Twitter) mediante el cual informaba que se había reunido con autoridades del Fondo Monetario Internacional para discutir la sostenibilidad de las deudas otorgadas por el organismo, entre ellas la que le dio al gobierno de Mauricio Macri en 2018, la cual endeudó al país por los próximos 100 años.

“Me reuní con directores del FMI y del Banco Mundial para discutir los problemas en los análisis de sostenibilidad de deuda del organismo, herramienta que en 2018 permitió que a Argentina se le otorgara el préstamo más grande de la historia, y que se usase para propósitos que violan las reglas del propio Fondo”, escribió Guzmán y adjuntó un paper que realizó junto al economista Joseph Stiglitz sobre la práctica de los análisis de sostenibilidad de deuda.

Inmediatamente, el que recogió el guante fue el gualeguaychuense Guillermo Michel, ex titular de Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández, quien inmediatamente le reprochó al economista: “¿Por qué todo esto que dice ahora no lo hizo en diciembre de 2019? (en lugar de validar el préstamo electoral de USD 44 mil millones que tomó el gobierno de Cambiemos)” y enseguida remató al afirman que “siempre fue un quinta columna infiltrado en el Peronismo”.

El que se sumó a Michel en las críticas a Guzmán fue el abogado Carlos Maslatón, quien le respondió al ex titular de Aduanas: “Todos decimos lo mismo, Michel, increíble. Es un tremendo irresponsable Guzmán”.

Pero además, Maslatón también puso su impronta para pegarle al primer Ministro de Economía de Alberto Fernández: “Guzmán, no podés decir esto ahora. Tu oportunidad era diciembre de 2019. Pero con tus actos validaste el acuerdo Lagarde-Macri. El préstamo del FMI fue malversado, se usó para desarmar la bicicleta financiera y darle salida a los ladrones de siempre a costa del Estado y del pueblo argentino”.

“El año 2020 daba inclusive para culpar a Washington por el salvataje a Macri. No sé si actuaste de este modo por falta de visión legal o porque en definitiva sos un hombre del establishment financiero, de izquierda pero establishment, y no te podías quemar con los poderosos con los que tratás en los Estados Unidos”, agregó Maslatón.

“La corrupción financiera es lo peor que hay, porque parece legal y se acomoda para que nadie pueda reclamar nada. Pero el país se fundió por culpa del endeudamiento de Macri-Caputo-Sturzenegger y vos y Alberto Fernández no supieron, no pudieron, no quisieron revertirlo”, concluyó.