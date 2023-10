"Destaco la decisión tomada por Massa. Insaurralde renunció a la jefatura de gabinete y a la candidatura de Lomas. Ahora será la justicia la que tiene que intervenir. Nadie duda de la honestidad de Kicillof, hasta la oposición lo reconoce", afirmó Guillermo Michel en declaraciones radiales.

Asimismo habló sobre otros temas referidos al candidato de Unión por la Patria, como el debate presidencial: "Massa tiene una gran capacidad discursiva y de elaboración de conceptos. Massa estuvo muy contundente y con ideas claras. Dijo que este no es su gobierno, que su gobierno será distinto". Se refirió a si hoy Massa ejerce como presidente: "Cuando uno es presidente ejerce el timón y la jefatura política. El rol de Massa quedó muy claro cuando Guzmán se escapó por la ventana y Sergio se hizo cargo del fierro caliente, esto es lo que valora la sociedad. Podría estar en la cámara de diputados muy cómodo, pero asumió el desafío. Había un proceso de estabilización, pero las exportaciones que pedimos por la sequía impactó en la recaudación. Massa no es el presidente, él tiene otra visión respecto a la seguridad y a la organización de los ministerios. No van a estar parcelados, habrá una construcción vertical que facilita la toma de decisiones".

Respecto de su función al frente de la Aduana, Michel aclaró: "No estoy de acuerdo con que la Aduana es un colador. Nuestras fronteras son muy amplias y existen muchos pasos ilegales. Controlamos todos los pasos autorizados y fortalecemos a la Aduana de tecnología". Y aseguró que "el problema que teníamos es que en 2017 Guillermo Dietrich una norma que establecía que las barcazas de Paraguay y Bolivia no se escaneaban. Entonces aprovechaban y contaminaban la carga. En agosto de 2022 comenzamos a escanear todas las barcazas, desde ese momento no llego ninguna otra carga contaminada".

Además, sobre la causa de los contenedores, destacó que "el miércoles realizamos la verificación del último contenedor y se donó la mercadería. Toda esa mercadería antes se pudría en los contenedores. Gracias al trabajo del doctor Aguinisky se puso donar, se puso a disposición toda la mercadería".