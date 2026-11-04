El diputado nacional, Guillermo Michel, se mostró a favor del alivio fiscal para pymes anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Advirtió, sin embargo, que las medidas "son cortas porque no alcanzan" y que el Gobierno aplica un "criterio de doble vara permanente".

"Estoy a favor de darle un alivio fiscal a las pymes. Es una medida necesaria", afirmó Michel en diálogo con Radio Mitre. Luego señaló que "son exactamente las mismas medidas que se aplicaron en 2023 y que se denominaron 'plan platita': alivio fiscal a las pymes, pagos en cuotas, suspensión de embargos”. Y agregó: “El Gobierno critica todo para atrás y después aplica las mismas medidas que se aplicaron antes".

Según el legislador, los anuncios "demuestran la baja actividad: la recaudación de IVA lleva 12 meses consecutivos de caída”, señaló. Y añadió: "Es el indicador más claro de la baja del consumo". En este sentido, Michel atribuyó esa caída a dos causas: “La primera es que no hay poder adquisitivo en el salario de los trabajadores ni en el ingreso de los jubilados". Y la segunda, que calificó de "muy grave", es "el nivel de informalidad y contrabando, que hace subir la evasión y bajar la recaudación".

Michel sostuvo que el Gobierno "usa el salario y el apretón monetario como ancla" y que, aunque dice que no hay inflación, "la inflación en dólares en la Argentina es la más alta del mundo". En esta línea, el diputado entrerriano puso como ejemplo el precio de la nafta: "Históricamente el litro costó un dólar o menos. Hoy cuesta un dólar cincuenta".

También alertó sobre "una fuerte ola de desempleo en el sur" por el ingreso masivo de productos chinos. En este sentido advirtió: "Un gobierno que dice estar totalmente alineado con Estados Unidos y critica a China acaba de levantar la protección a la industria argentina frente a las importaciones de aires acondicionados de China. Eso pone en riesgo más de mil puestos de trabajo en Río Grande". Agregó que ese planteo "no lo hacemos solo los peronistas: lo hizo el fin de semana el titular de la UIA".

Por último, Michel remarcó la necesidad de defender la industria nacional y el empleo argentino, declarando que “es necesario para darle a la economía un marco de razonabilidad que hoy no tiene", concluyó.