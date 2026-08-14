El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel participó de dos jornadas, una en la Escuela Soldado Mosto y la otra en la Escuela Rosa Regazi, destinada a acercar el trabajo de los legisladores a estudiantes de sexto grado y cuestionó la distancia entre la política y las preocupaciones cotidianas de la sociedad. También reivindicó el rol de la educación pública y apuntó contra el rumbo económico y social del gobierno de Javier Milei.

“Hoy tratamos de acercar la actividad de los legisladores nacionales a las escuelas”, explicó Michel, y reconoció que se trata de una tarea difícil porque “cualquier ciudadano que ve una sesión del Congreso le da ganas de apagar la televisión”.

“Ve gente discutiendo, tirándose vasos de agua o peleándose. Eso genera rechazo en la sociedad. Entonces, tratamos de explicar cuál es nuestra actividad”, sostuvo.

Durante la jornada, los estudiantes recibieron ejemplares de la Constitución Nacional y un cuaderno sobre cómo hacer una ley, pensado también como herramienta para trabajar en iniciativas de presupuesto participativo.

“Es distante lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos en el día a día no les llega, porque tienen otras preocupaciones, como el sueldo, o chicos cuyos padres se están quedando sin trabajo”, señaló el legislador. Y agregó: “Es el granito de arena que podemos aportar para acercar un poco más la tarea de los legisladores y el funcionamiento de la democracia a los gurises de Entre Ríos”.

Michel también destacó el papel de la educación pública a partir de su propia experiencia. “La educación es fundamental. Yo soy un producto de la educación pública, estudié las dos carreras en la UBA y soy docente de la UBA”, afirmó.

“Para mí, la facultad es algo necesario. La educación permite desarrollarse como persona y permite generar un valor que es fundamental en el espacio político al que pertenezco, que es ascender socialmente, posibilitando tener una salida laboral”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó una de las características que considera centrales de la educación pública: “Tiene algo fundamental, y es que iguala a las personas. Tienen el mismo nivel de educación el hijo de un peón rural que el de un legislador”.

El diputado también contó que el intercambio con los estudiantes le permitió confirmar la percepción de distancia que existe respecto de la política. “Corroboré que es muy distante nuestra tarea, lo ven muy lejano y tienen toda la razón”, manifestó.

Y fue particularmente crítico con el funcionamiento de la Cámara de Diputados: “Cuando participo de una sesión de Diputados, les doy la razón. Entiendo a las personas que quieren apagar la televisión o ver otra cosa. Siento que cada vez está más distante la política de la gente”.

Críticas al gobierno de Milei

En otro tramo de sus declaraciones, Michel cuestionó el cumplimiento de las promesas realizadas por el presidente Javier Milei durante la campaña electoral.

“Siento que todas las promesas de Milei de que todas las personas iban a ganar en dólares, de que íbamos a tener trabajo, de que íbamos rumbo a ser Irlanda no se han corroborado”, afirmó.

Según el diputado entrerriano, “la gente está cada día peor” y “la salud, la educación y el trabajo son cada vez peor para la mayoría de los argentinos”.

Finalmente, Michel se refirió al funcionamiento de la política y a la necesidad de que los dirigentes concentren su agenda en los problemas cotidianos de la población.

“Yo creo que son necesarias las reuniones políticas para lograr confianza entre los dirigentes, pero así no le vamos a cambiar la vida a nadie”, sostuvo.

“Los problemas que tiene la gente son otros. Llega al día 15 y ya es fin de mes. La luz, el gas, están subiendo por encima de la inflación”, afirmó.

“Son importantes las reuniones de la política, lograr confianza y acuerdos entre nosotros, pero tenemos que hablar de los problemas de la gente”, concluyó.