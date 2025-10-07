Guillermo Michel, candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos, pasó por Ahora Cero Radio y dialogó sobre la situación actual del país: “Esto se resuelve en paz, en democracia y con votos. Hay que llamarle la atención al gobierno, hay que ponerle un freno en estas elecciones. Imaginate lo siguiente, el gobierno perdió las elecciones en Provincia de Buenos Aires por 14 puntos y aceleró y fue a volver a endeudarnos con 20.000 millones de dólares más. Imaginate si le va medianamente razonable en estas elecciones. Va por todo, va por los jubilados, va por los hospitales, va por la salud, va por la educación”.



Además, el abogado se refitió al presente provincial y a las características de la elección de octubre: “Frigerio va a ir por las jubilaciones, por el 82 móvil, y va a ir por la suba de la edad jubilatoria por los docentes y los policías. Van a ir por todo. Entonces la única forma de ponerle un freno es con votos. Y para eso es la única opción viable es fuerza Entre Ríos, porque la elección ya está totalmente polarizada”.



“Me hago cargo de los errores que cometimos en el pasado, por eso perdimos las elecciones. Ahora, yo pregunto de nuevo, ¿qué mejoró en estos 22 meses? No mejoró la salud, la educación, no se consigue trabajo, el sueldo llega al día 15 de cada mes, la nafta aumenta 3 o 4 veces por semana, la luz es impagable”, continuó Michel, y resaltó que entre todos “Tenemos que buscar la vuelta, porque lo que viene para la Argentina es muy duro. Y si el gobierno se siente revalidado en las urnas, va a profundizar el ajuste a fondo y va a seguir con esto de tratar de distraer a todos los argentinos con ese espectáculo, no le digo patético porque es bajar el precio, es de faltar el respeto a la gente como lo hicieron, en cambio de discutir los temas que le importan a la sociedad en realidad”.

