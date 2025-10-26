VOTÓ EN LA ESCUELA CARLOS PELLEGRINI DE GUALEGUAYCHÚ
Votó Michel: “Que la gente se exprese en paz y en democracia”
Guillermo Michel, candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, votó esta mañana en la Escuela Nº 106 “Dr. Carlos Pellegrini”. Se lo notó prudente y medido en sus declaraciones por el marco de veda electoral.
Afirmó que “lo que viene requiere mucho trabajo y consenso” y que el compromiso es claro: “Somos de acá y vamos a trabajar por Entre Ríos”.
En el cierre de sus declaraciones, entre sonrisas, contó que mantiene su cábala de cada elección: almorzar con su papá antes de viajar a Paraná a esperar los resultados.
