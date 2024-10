Guillermo Michel volvió a hablar sobre la relación entre la política de Rogelio Frigerio y el Gobierno nacional de Javier Milei. A propósito del presupuesto 2025 que se discutirá esta semana en el Congreso, el exfuncionario sostuvo que las provincias serán gravemente afectadas en la merma por coparticipación y distribución de ingresos. En ese sentido, cuestionó a la Provincia por su alineamiento con el Poder Ejecutivo Nacional.

“Más allá de lo que dice Frigerio, hay que ver lo que realmente hace. Por un lado, manda a sus referentes a despegarse de Milei, pero por otro apoya todas las políticas”, apuntó. Como ejemplo, Michel mencionó lo que sucedió con el exdiputado Pedro Galimberti. “En la ley bases, el Gobierno nacional tuvo problemas con el voto de Galimberti, y en el veto jubilatorio y universitario también. Entonces, Frigerio lo sacó a Galimberti y puso a una diputada de su riñón. Apoya todas las políticas más allá de lo que mande a decir”, insistió, en diálogo con el programa de radio TareaFina.

Michel señaló, a su vez, las implicancias para las provincias que tendrá el presupuesto que pretende el Presidente para el año que viene. “Milei planteó que había que hacer un ahorro de 20 mil millones en las provincias. Eso es la recaudación de dos meses nacional, eso es imposible, es insultar la inteligencia de la gente. Pero pareciera que la sociedad vive la realidad hoy como en una suerte de Instagram, van pasando las noticias con el dedo y se quedan solo con los títulos, no se reflexiona ni analiza en profundidad”, dijo.

Sobre los aspectos técnicos, advirtió que plantea cuestiones que son alarmantes, como la discrecionalidad en el presupuesto para las universidades. En el caso de la UNER, según informó Michel, tiene asignado un presupuesto de 48 mil millones de pesos. “Con eso sólo pagaría sueldos de 4 meses el año que viene”, dijo. “En la Caja de Jubilaciones no se cumplen las transferencias y además tiene una cláusula de discrecionalidad y se somete a auditorias para ver si se les paga o no. Rompe con todo federalismo este presupuesto. Lo mismo la obra pública: el gobernador acordó por 127 obras y solo figuran 23”, agregó.

Respecto del impacto en la sociedad, aseguró que se proyectó “más presión tributaria” con las subas de los combustibles, el monotributo y Ganancias. A eso se le suman los aumentos de tarifas de servicios, que solo el mes pasado aumentaron más del 7%. “A la gente de a pie este presupuesto le trae más impuestos y más tarifas, menor actividad económica y mayor desempleo”, dijo.

Sobre cómo podría incidir esa realidad en el escenario electoral del año que viene, Michel sostuvo que “la gente se está dando cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil”. Por otro lado, sobre el presupuesto y su destino en el Congreso, dijo que “en realidad, a Milei no le interesa el presupuesto para poder seguir gobernando con asignación de partidas a discreción”. “Quieren un escenario de ficción, estable, para las legislativas del año que viene”, afirmó.

Michel evitó pronunciarse explícitamente sobre la disputa interna por la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. Sin embargo, sostuvo que, desde su punto de vista: En este contexto, hablar de elecciones internas es faltarle el respeto a la gente. La salida debe ser con argumentos técnicos y no con una interna política. No creo que tenga incidencia en el día a día de los entrerrianos si al PJ lo conduce Quintela o Cristina. En todas las encuestas los entrerrianos están preocupados con el desempleo, el aumento de los servicios públicos y mantener su trabajo, no por quién conduce el peronismo”.