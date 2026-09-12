El diputado nacional del peronismo Guillermo Michel salió al cruce de las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien anunció que Entre Ríos comenzó a ser parte de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “Antes de que usted se ‘convierta en entrerriano’, nuestra provincia ya tenía voz y peso institucional en la Hidrovía”, manifestó el legislador.

Frigerio se pronunció en su canal de la red social X afirmando que “comenzó a operar la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y, por primera vez en la historia, nuestra provincia es parte”.

Michel cruzó al mandatario provincial expresando: “Gobernador, antes de que usted se ‘convirtiera en entrerriano’, nuestra provincia ya tenía voz y peso institucional en la Hidrovía. En 2020, el Decreto 949 creó el Consejo Federal de la Hidrovía: Entre Ríos y las otras 6 provincias ribereñas eran miembros permanentes, participaban de la coordinación política y estratégica y asesoraban sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal”.

Asimismo, apuntó que “en 2021 se avanzó aún más: el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA, DNU 556/21) incorporó a las 7 provincias a su Consejo Directivo, con un vocal por provincia y facultades concretas sobre el control de la concesión, los pliegos y los procesos licitatorios. Y los tramos Paraná Bravo, Paraná Guazú y Talavera que hoy se presentan como novedad ya estaban contemplados en el Decreto 949/20”.

Seguidamente, el legislador planteó que ese esquema federal fue eliminado por “el gobierno libertario del que Ud. forma parte: mediante el DNU 699/24 disolvió el ECOVINA y volvió a concentrar sus funciones en el Estado nacional”.

“Bienvenida toda mejora operativa para Entre Ríos. Pero federalizar la Hidrovía no es solamente dragar o incorporar un tramo: es que las provincias tengan voz y poder de decisión. Ese esquema federal existía y su (nuevo) jefe político lo eliminó”, manifestó.

Finalmente, Michel sostuvo: “La diferencia es clara: Entre Ríos y las demás provincias ribereñas participaban institucionalmente del diseño y control de la Vía Navegable. Hoy, con su pasividad, Entre Ríos queda como convidado de piedra frente a decisiones nacionales que afectan directamente sus intereses y los de las otras seis provincias”.