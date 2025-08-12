ELECCIONES 2025
Guillermo Michel se reunió con Carlos Heller y recibió su respaldo: "Puedo dar fe de su enorme conocimiento y capacidad de trabajo"
El diputado nacional y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, expresó su apoyo a la candidatura de Guillermo Michel a legislador nacional por el peronismo. “Puedo dar fe de su enorme conocimiento y capacidad de trabajo”, dijo.
Heller se reunió con Michel este martes y destacó la labor conjunta que oportunamente realizaron. “Estuvimos trabajando y revisando proyectos e ideas que podemos desarrollar, y repetir la experiencia positiva que llevamos adelante en los años que estuvimos colaborando intensamente cuando fui presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados”, señaló.
“Él me ayudó muchísimo y trabajamos codo a codo. Puedo dar fe de su enorme conocimiento y capacidad de trabajo”, afirmó el referente nacional.
Asimismo, Heller manifestó su apoyo y acompañamiento a la candidatura a diputado nacional de Michel: “Hablamos de futuro, de la posibilidad de que pueda ser diputado, de que los entrerrianos y entrerrianas, mis comprovincianos, lo acompañen en estas próximas elecciones para ayudar a construir un espacio más numeroso, con más capacidad de ponerle límite a esto que hoy representa un verdadero problema que es el rumbo de este gobierno que encabeza Milei y que en la provincia representa Frigerio”.
“Desde mi punto de vista y desde el partido que presido vamos a acompañar y a hacer lo que podamos para ayudar al éxito de esta candidatura”, expresó.