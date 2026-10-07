El fútbol pasa a un segundo plano cuando la salud está en juego. Por ese motivo, Guillermo Salas dejó la dirección técnica de la Primera División de Sarmiento luego de sufrir un infarto agudo de miocardio.

Según le contó el propio Salas a Ahora ElDía, los primeros avisos aparecieron durante la rutina diaria: “El primer síntoma lo sentí haciendo actividad física. Luego sentí un ardor en el pecho durante uno de los entrenamientos del equipo; me pasó dos días seguidos y decidí ir a mi cardiólogo, Iván Gómez. Cuando me hizo el electrocardiograma vio algo mal y me pidió análisis de sangre urgentes. Con esos resultados, me mandó a internar inmediatamente en terapia intensiva en el hospital local”.

Sobre la evolución de su cuadro y el posterior traslado, detalló: "Acá en Gualeguaychú me diagnosticaron una angina de pecho, pero al derivarme a la Clínica Sagrado Corazón en Buenos Aires, los especialistas confirmaron lo peor: había sufrido un infarto agudo de miocardio. Por suerte llegué a tiempo, no dejó secuelas y me colocaron un stent a través de un cateterismo”.

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Respecto a su desvinculación como DT de Sarmiento, Salas fue contundente con las razones que lo llevaron a alejarse del cargo: “Los médicos me indicaron bajar un cambio, evitar tensiones emocionales y tomarme al menos un mes de reposo. Dada la delicada situación que atraviesa el club —que pelea por mantener la categoría en la Divisional A— y el ritmo exigente de jugar dos veces por semana en este Torneo Clausura, no correspondía hacerlos esperar. Decidí dar un paso al costado de común acuerdo con la institución: hoy me toca pensar en mi salud".

El también exentrenador de Juventud Unida y Deportivo Urdinarrain hizo pública su despedida a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde dedicó palabras de agradecimiento a la dirigencia, al plantel y a los hinchas: “Hoy me toca dar un paso al costado de hacer algo que tanto me gusta, seguramente por un tiempo... Los quiero, les agradezco y mi mayor respeto. Mucha tristeza, pero la salud manda”, sentenció.