No hay límites para el Gurí, uno de los artistas más fecundos que ha dado la ciudad. Sus murales embellecen las calles de Gualeguaychú, de La Plata, donde estudió Bellas Artes, de Argentina y el mundo.

Hace apenas unos días volvió de Europa, luego de una gira de tres meses, y ahora aguarda en República Dominicana, desde donde habló con Ahora ElDía y donde espera los trámites administrativos para conseguir la visa que le permita ingresar a Estados Unidos.

“Fueron tres meses, cinco países y seis festivales”, dice el gualeguaychuense que, con apenas 32 años, tiene una gran carrera por delante. “Fue mi segunda gira por Europa, la primera había sido el año pasado. Este año fue un poco más organizada, en cuanto a festivales y exposiciones. Arranqué por Alemania, donde hice mi primera exposición en Múnich, en el museo KunsLabor 2, un salto en mi carrera el poder estar en la escena internacional”.

“Fue una experiencia que me enriqueció un montón, porque pude mostrar mi lado artístico llevado a un cuadro, a una curaduría más cuidada, una obra más pulida. Después de eso me fui a Francia, donde estuve pintando un mural en un edificio, que la verdad es que tuvo mucho éxito, lo que me pone contento porque estoy probando nuevos estilos, de alguna manera estoy reinventándome”, relató. Al tiempo que contó que “eso fue en el sur del país, en la región de Toulon, en un festival de renombre”.

“De ahí me fui a Italia, a Pompeya, donde estuve en el Pompei Street Art Festival, y me quedé pintando en el país: hice Livorno, Milán y Nápoles. Después de eso llegó el momento de conocer Kosovo, mi primera vez en la región balcánica. Llegué para participar en un festival internacional que se hace en diferentes partes del mundo y se llama Meeting Off Styles. Esta vez se hizo en Kosovo y quedé seleccionado para participar. De Argentina estaba yo sólo y algunas personas de Sudamérica, pero en general son artistas de Europa o Asia los que participan”, relató.

“Iba a volar sólo, desde Milán, y justo cuando estaba por tomar el avión me encontré con un artista español con quien había pintado en México. Viajamos y llegamos juntos a Kosovo, lo que me facilitó todo porque él ya había estado en el país, allá hablan albanés y no todos hablan inglés. Fue una experiencia muy interesante, es un país que está renaciendo después de muchos años de guerras y conflictos por territorios. Muchos contrastes encontré, eso me remontaba a películas que he visto de esas partes del mundo, edificios en ruinas y lugares desolados”, contó el Gurí, desde República Dominicana.

“Al principio me pregunté qué hago acá, pero después me acostumbré y logré adaptarme mejor. Sentía que tenía que subirme a esa aventura, llevar mi arte a todos los rincones posibles. La comida, la manera de hablar, la vestimenta, todo me remitía a una película. Salir de allá, de un barrio de Gualeguaychú, y encontrarme en esa escena atípica fue fuerte”, dijo sobre las dos semanas que estuvo en el país del sudeste europeo, independizado de Serbia recién en 2008.

Allí, junto a otros artistas, se dio el gusto de dejar su arte en una de las paredes de una fábrica abandonada de la época soviética. “Fue toda una misión llegar a ese lugar, donde conviven edificios abandonados con otros nuevos, sitios desolados, vestigios de la guerra que me quedan en la retina para siempre. Son lugares a los que, en general, la gente no va. Nadie se toma unas vacaciones en Kosovo”.

El cierre de su segunda gira europea lo encontró en Madrid, donde pintó junto a artistas locales. Y, sobre la experiencia de los festivales, contó que lo más valioso es “la sabiduría y el encuentro con artistas de otras partes del mundo; la riqueza de un festival es encontrar otras mentes que te nutren y otras culturas, así como vos nutrís a otros”.

“A mí me gusta mucho pintar en la calle -aclaró-, porque me hace vivir lo que vive la señora que vive enfrente, el hombre que pasa y dice algo. Los contextos van variando continuamente y eso te hace vivir de adentro esas culturas e interactuar con otros de una manera más empática, más directa. El arte funciona como esa puerta que logra conectar al ser humano, más allá de las culturas y los idiomas”, definió.

Por último, el artista gualeguaychuense contó que, en esta parte de su carrera, apunta a llevar su arte, tanto a la escena europea como a la norteamericana. “La idea es crecer, como cuando los pibes salen de jugar al fútbol de un club de barrio y sueñan con llegar a las ligas de Europa, esto es lo mismo, pero con el arte”.

“Cuando era chico soñaba con esto, pero no pensaba que me iba a pasar, realmente. El año pasado, cuando estuve pintando en Londres, en Viena, en Madrid, en París, de repente caí en la cuenta que estaba en todos los lugares que yo veía en los libros y rodeado de artistas que seguía por internet hace años. Cuando estaba al lado de esos maestros consagrados me saltó la ficha. Ahí empecé a disfrutar de eso, del esfuerzo, de creer en mí, de entender que no es algo imposible o sólo para gente especial. La idea es soñar, trabajar duro, no ponerse un techo y nunca rendirse. El éxito no es tener mucha fama, dinero y seguidores, el éxito es ser feliz, sentirse pleno y tener una misión en la vida”, sintetizó.