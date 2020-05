Gurí Martínez: "si en 60 días no vuelve la actividad, la cosa se complicará mucho"

“Con la ACTC estamos en contacto. Han hecho un protocolo, lo presentaron y están a la espera. Si bien en EE.UU. ya arrancó la actividad, creo que en julio se pueda llegar a correr en la Argentina. Sabemos que dependemos de los contagios y de la evolución de la pandemia. Charlo con los pilotos del equipo. Son etapas muy difíciles para ellos. Y para los equipos me toca de manera muy compleja. Si no arranca en 60 días esto se complicará muchísimo. Y si vuelve no sé quién podrán apoyar a la actividad”, comentó Martínez en primera instancia.