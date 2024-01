“Tanto las medidas dispuestas en el mega DNU, como el proyecto de Ley Omnibus del gobierno nacional atentan contras las libertades esenciales de las y los argentinos, cercenan derechos y justifican uno de los ajustes más grandes de la historia”, expresó el diputado nacional Gustavo Bordet consultado por las iniciativas que deberán debatirse en el Congreso Nacional.



“Otorgar facultades extraordinarias al presidente, cercenar derechos laborales, vender el patrimonio nacional, devaluar, reducir la obra pública generadora de empleo y movimiento económico, recortar los recursos a las provincias, incrementar la presión fiscal a los que menos tienen, perjudicar a las Pymes para beneficiar a las grandes empresas, no parece un plan pensado para poner a la Argentina de pie”, enfatizó el ex gobernador.



Bordet: “Vamos a dar los debates necesarios en el Congreso”



“Vamos a dar los debates necesarios en el Congreso y en cada ámbito para defender al pueblo argentino y al pueblo entrerriano. Ganar una elección no es un permiso para violar la Constitución y convertirse en una autocracia”, resaltó.



El proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” es “una ostentosa denominación para definir uno de los ajustes más grandes de la historia que afectará a los asalariados y a jubilados, a cada usuario de los servicios más básicos”.



“La desregulacion de la economía y la apertura indiscriminada de importaciones producirá el cierre de innumerables empresas argentinas, como sucedió en el gobierno de Macri. Creará más desempleo”, añadió Bordet.



Además, “la modificación en los índices de retenciones que propone el proyecto de ley que el presidente envió al Congreso causaría un impacto negativo en economías regionales de Entre Ríos”, expresó el diputado nacional Gustavo Bordet.



“Una visión federal que cuide los intereses de las provincias es la que debe priorizarse a la hora del debate. El incremento de los derechos de exportación (DEX) perjudica a las economías de carnes bovinas, madera, vino y productos del complejo agroindustrial como el maíz”, agregó.



El ex gobernador señaló que “será imprescindible el análisis responsable de cada una de las medidas propuestas en este mega proyecto, para proteger a las Pymes y a la industria nacional de una mayor carga impositiva cuya consecuencia más directa será la pérdida de fuentes de trabajo”.



“También ataca a nuestra cultura con medidas como la derogación de la Ley de protección de la actividad librera, el cierre del INT o la eliminación del Fondo Nacional de las Artes. Argentina es reconocida en todo el mundo por la protección de la cultura y Milei quiere eliminarla”, enfatizó.



“Es de suma gravedad para el futuro de nuestra Nación el proyecto que busca delegar facultades legislativas en el ejecutivo por dos años. Va en contra de los ideales de la generación del 37, que fundaron nuestra Constitución y a los que Milei aludió en su discurso al iniciar su gobierno”, manifestó el diputado.



“Y sabiendo el amplio rechazo que sus políticas producirán en la sociedad, intenta reflotar una medida de la última dictadura militar para controlar reuniones en la vía pública. Un golpe directo a la libertad”, puntualizó.



“Gobernar significa generar acuerdos que nos permitan definir políticas públicas que protejan los intereses de los ciudadanos. En ese camino nos van a encontrar siempre, respondiendo por las instituciones y la democracia”, finalizó.