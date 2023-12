El exgobernador de Entre Ríos, se expresó a través de su cuenta de twitter donde adelantó que su fuerza política "defenderá la institucionalidad a rajatabla".

"Los valores de la República que muchos dicen defender hoy están en riesgo. El que crea que puede despreciar la democracia, sufrirá el rechazo del pueblo. Nuestra fuerza política defenderá la institucionalidad a rajatabla. No se vulneran derechos en nombre de la libertad", señaló el legislador.



El DNU del presidente pretende avasallar las atribuciones del Congreso con medidas que dañan profundamente a los trabajadores, a los jubilados, a la clase media, y a las Pymes. Se trata de una norma que concede facultades para violar la Constitución Argentina. — Gustavo Bordet (@bordet) December 21, 2023



Otros dirigentes entrerrianos de la oposición sumaron su repudio



Marcelo Casaretto (diputado nacional-PJ): “Pretender derogar o cambiar 300 leyes o más por un DNU es contrario a la Constitución Nacional. Que las iniciativas del Gobierno vayan al Congreso, se debatan y se aprueben o rechacen, según el caso”.



Tomás Ledesma (diputado nacional-PJ): “El DNU de Milei no toma una sola medida de recomposición adquisitiva en un país donde el mismo dice que seis de cada diez jóvenes son pobres”.



Marcela Antola (diputada nacional-UCR): “Ningún DNU de ningún presidente puede avasallar las facultades del Congreso Nacional. El paquete de medidas decretadas por Milei necesita ser tratado por el Poder Legislativo. Aguardamos la pronta convocatoria a Sesiones Extraordinarias”.



Carolina Gaillard (diputada nacional-PJ): “El DNU que anuncia el presidente Milei es una burla al Congreso y a la Constitución Nacional. Es a todas luces inconstitucional, avasalla la Carta Magna y con ella todos los principios fundamentales del sistema Republicano cuya base principal es la división de poderes”.



Blanca Osuna (diputada nacional-PJ): “El nuevo tiempo de Milei es el espectro de lo peor que hemos padecido con Martínez de Hoz, Cavallo, Macri. Destruye derechos, clausura la república. Entrega recursos y bienes, pretende rifar a la Argentina. No pasará”.



Emiliano Gómez Tutau (concejal de Paraná): “Estas acciones se enfrentan fortaleciendo las instituciones de la República. No se puede violentar la constitución de forma permanente por deseos ideológicos. El gobierno tiene legalidad y legitimidad pero el Decreto de Necesidad y Urgencia es inconstitucional”.



Fuente: (Ahora / APFDigital)