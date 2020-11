Gustavo Bordet: "Escuchamos el pedido de los alumnos de la Escuela Técnica 2"

"Los alumnos me lo pidieron en Gualeguaychú y realmente las condiciones edilicias no eran buenas y no alcanzaba con una remodelación. Fue por eso que empezamos a trabajar en un proyecto que no fue sencillo, hasta que conseguimos el presupuesto para el 2020 y llegamos ahora a la etapa licitatoria", dijo el Gobernador en ElDía desde Cero.

Asimismo, adelantó que "todo hace pensar que antes de fin de año vamos a iniciar la obra con el contrato firmado. Estimamos que en un año y medio vamos a tener la escuela funcionando".

"De la crítica constructiva hace que dispongamos de los recursos necesarios para poder hacer una obra. Llegamos a esta instancia que nos pone muy contentos a todos", aseguró el mandatario provincial.

Los fondos destinados

Bordet detalló que "por la pandemia destinamos 6 mil millones de pesos para Salud. De todos modos nunca paralizamos la obra pública, de manera tal que terminamos el Colegio Luis Clavarino con una obra muy importante y empezamos la Escuela Pablo Haedo que también requirió la comunidad local. También seguimos avanzando con la obra del Hospital Bicentenario que ya llegó a un 90%. Esta obra antes se hacía con fondos nacionales hasta que fue abandonada en el gobierno de Macri".

"También hay que destacar los fondos que nos llegan de Nación para reactivar obras como las que se están haciendo en distintas rutas. Esta es una inversión para la calidad de vida", detalló.

LA ENTREVISTA COMPLETA