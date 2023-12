El ex Gobernador de la provincia y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, le envió un saludo al intendente de Gualeguaychú: "Celebramos hoy una vez más el voto popular y la alternancia en democracia. Mi mayor deseo es que a intendente Mauricio Davico y a su equipo de gobierno les vaya bien porque de ese éxito depende el destino de esa hermosa ciudad.

Tenemos en común el respeto por la institucionalidad y la búsqueda de consensos como herramienta de la gestión, y mi compromiso como hombre de la política entrerriana, ex gobernador y diputado nacional será el de impulsar y acompañar iniciativas para los ciudadanos de Gualeguaychú, como lo he hecho durante estos últimos ocho años.

No tengo dudas que vamos a seguir trabajando de la misma manera que hemos venido haciendo todos este tiempo: con respeto y con la verdad".