El ex gobernador y actual funcionario nacional, Gustavo Bordet habló en Ahora Cero Radio y manifestó que “hace tiempo que estamos distanciados, cuando Edgardo se fue del bloque, yo marqué mi desacuerdo, porque cuando uno presenta un propuesta electoral no puede defraudar a los electores, en este sentido, resultamos electos, teníamos un mandato de representar al 44,5% que eligió a Sergio Massa, que sostuvimos en la Cámara de Diputados cuando rechazamos todo tipo de apoyo a la Ley Bases, porque es contraria a nuestra plataforma electoral y tiene elementos que van a ir contra sectores de la población que están sufriendo este ajuste de forma brutal”.

En este sentido, Gustavo Bordet apuntó que “no comparto en absoluto la idea de dar viabilidad al dictamen, porque esto facilita que se pueda tratar en el Senado. Hable con él (Edgardo Kueider) hace un mes atrás, charlamos de un proyecto de baja de impuestos en las tarifas eléctricas, que tiene media sanción de senadores. En ese momento el gobierno había vuelto a comisión la Ley Bases, por eso no hablamos del tema. Con posterioridad, el gobierno viene con esta versión acotada pero igual de perjudicial".

Por otra parte, el diputado nacional se refirió al Rigi y señaló que “nos retrotrae a un país colonial en el que se explotaban la riquezas naturales y se las llevaba a otras partes del mundo y a Argentina no le quedaba nada. A veces pareciera que son leyes que tienen nombre y apellido de grandes corporaciones”.



Y agregó: “Esta ley de bases no solo que no aporta nada bueno, sino que va a contribuir a agravar los problemas, y después está la privatización de las empresas públicas, que uno no está en contra de la participación privada, pero hay empresas que funcionan bien. Creo que son las cosas por las que nos eligieron que no acompañemos este tipo de cosas”.