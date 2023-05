Gustavo Bordet ratificó su postura de que Adán Bahl es el candidato por consenso del justicialismo en Entre Ríos para pelear por la gobernación durante estas Elecciones 2023. De todas maneras, garantizó que estará abierta la posibilidad a que haya otros candidatos que surjan del disenso dentro del peronismo entrerriano. "No descarto que haya elecciones internas", afirmó este miércoles.

"Cuando empezamos todo el proceso político había sostenido en repetidas oportunidades que íbamos a agotar todas las instancias y todos los esfuerzos para lograr un consenso generalizado en torno a una candidatura. En este sentido hubo varias expresiones que muchos dirigentes de nuestro espacio que querían inscribirse en este proceso electoral participando activamente. Luego de analizar distintos factores y de tener conversaciones con todos, consulté a todos los intendentes, presidentes de comunas y mano a mano con muchos militantes a cada lugar que iba, el consenso mayoritario que se venía expresando era que Adán Bahl pueda encabezar la lista como candidato a gobernador por este consenso que queríamos protagonizar", reflexionó el primer mandatario provincial.

En esa línea, agregó: "A lo largo de mi carrera política nunca permanecí indiferente ante una elección. Siempre participé y lo hice dentro del justicialismo. Dije que esta no iba a ser la excepción, que quería tener una participación y un compromiso. Mi compromiso y el consenso que se fue buscando se centró en la figura de Adán Bahl que ha realizado una gestión transformadora en Paraná. Uno ha podido ver si capacidad de gestión, su impronta y relación con los vecinos". "Claramente es el perfil que más se adapta a este consenso y a esta propuesta de gobierno que tenemos para el período que viene y este tiempo electoral", enfatizó.

No obstante, al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a otros candidatos dentro del peronismo: "Quiero ser perfectamente claro: ésta es una lista que avalamos, generamos el consenso, pero entiendo que tiene que haber disensos y es muy importante que ocurra porque no voy a hacer como en otras excepciones que se coarta la posibilidad de quien quiera participar en una elección interna. Los mecanismos internos del justicialismo están abiertos. Quien quiera presentar una propuesta, competiremos en un marco de mucha lealtad, de presentar propuestas y fundamentalmente en un marco que nos permita zanjar nuestros posicionamientos de la mejor manera. No descarto que haya elecciones internas, es saludable".

Por otro lado, en relación a las intendencias, también abrió el espacio: "Vamos a darle la posibilidad a todos los aspirantes a ser intendentes de cada ciudad que puedan pegar su boleta. No vamos a repetir errores del pasado en nuestro movimiento que coartaba la posibilidad alguien que quería ser intendente de nuestro espacio, que vaya con una boleta corta. Se terminaron las boletas cortas. Tenemos un candidato a gobernador y quien quiera ser candidato a intendente va a poder pegar sin ningún tipo de inconvenientes porque lo que queremos es ampliar nuestra base electoral, ir a un proceso electivo que por el posicionamiento, o que hemos hecho y lo que tiene para proponer Beto y mostrar, es mucho y entiendo muy superior a lo que puede ofrecer una oposición que está carente y vacía de contenidos".

Consultado por cuál será su futuro, expresó: "No me preocupa mi futuro personal. Tengo el honor de haber sido ocho años intendente en mi ciudad, Concordia, ocho años gobernador de Entre Ríos. Para mí es un inmenso honor. Los cargos son circunstanciales. Estaré en la boleta en el lugar que mejor pueda aportar a este proceso. Y si no tengo que estar, no estaré. Pero sí voy a estar trabajando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, con Beto para llevar adelante esta propuesta política, con fortaleza, con consistencia, porque entiendo que es lo mejor que le puede pasar a Entre Ríos".

Por otro lado, en relación a las internas en el partido, indicó: "El mensaje es para cualquier militante, cualquier dirigente, que pueda expresar una alternativa diferente. No estoy hablando ni mandando mensajes a nadie. Simplemente que el dirigente que se crea capacitado y considere que puede ir a una elección interna, vaya". Además, añadió: "Creo en los procesos internos. Creo que el partido tiene que estar abierto. Quien quiera presentarse, tiene toda la legitimidad para hacerlo".