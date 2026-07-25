El anuncio de esta fecha llega tras un exitoso 2025 donde el “Pelado” reafirmó su vigencia. Con una gira que recorrió el país y tuvo su punto máximo en un Estadio Obras agotado, Cordera demostró que su conexión con la gente sigue intacta. Acompañado por su sólida banda, el artista transformó cada presentación en una celebración de su historia, fusionando la profundidad de sus nuevas composiciones con los clásicos que forman parte del ADN del rock argentino.



Las entradas para el 28 de agosto en Bikini Disco (Morrogh Bernard y 25 de Mayo) ya están a la venta a través de la plataforma Veniu (https://veniu.online/e/gustavo-cordera-y-la-caravana-magica). También se pueden adquirir en la administración de Ahora ElDía (Concordia 1993) con el 25% de descuento.

A fines del mes pasado, estuvo en España con gira que revalidó su estatus como una de las voces más viscerales del rock latinoamericano. El viaje comenzó el 25 de junio en Valencia (Rock City), continuando al día siguiente con un emocionante sold out en Barcelona (Razzmatazz 2) el 26 de junio. Tras presentarse en Madrid (Sala UNI) el 27 de junio, el "Pelado" coronó su paso por la península con un vibrante cierre en Palma de Mallorca (Es Gremi) el 28 de junio. Ante un público que unió a locales con la enorme comunidad rioplatense, cada escenario se transformó en una verdadera ceremonia de reencuentro, donde los clásicos de siempre y su etapa solista tendieron un puente emocional directo hacia las raíces, demostrando que sus canciones siguen teniendo la fuerza intacta para acortar cualquier distancia.

Tras anticipar el camino con singles como "El italiano" y "La bandera", Gustavo Cordera y La Caravana Mágica presentaron de forma oficial "La Fuente”, su octavo álbum de estudio.

Gestado en la calidez del hogar a partir de charlas existenciales y reflexiones cotidianas, este nuevo trabajo destaca por ser una obra auténticamente familiar, con la coproducción artística y voces de Stella Maris Céspedes (esposa) y Yanella Cordera (hija).

A lo largo de sus diez canciones, “La Fuente” transita con una soltura admirable entre la ironía, la melancolía y la energía festiva que siempre caracterizó al músico. Grabada y masterizada bajo la mirada técnica de Nahuel Bentancour, la placa funciona como un espejo de las contradicciones de nuestro tiempo y reafirma la incombustible capacidad de Cordera para conmover desde la simpleza y la verdad.

Con este nuevo proyecto en el horizonte y tras su ovacionado paso por el Cosquín Rock, Cordera demuestra que su capacidad creativa sigue en su punto más alto, manteniendo su lugar como un referente fundamental de la música popular latinoamericana.