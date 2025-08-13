El director técnico de Racing, Gustavo Costas, criticó el estado del campo de juego del estadio Campeón del Siglo al asegurar que “hay que modificar la cancha”, luego de la derrota de este martes ante Peñarol por Copa Libertadores.

En declaraciones televisivas posteriores a la derrota de La Academia por 1-0 en la ida de los octavos de final del certamen internacional, el entrenador de 62 años analizó el desarrollo del encuentro y profundizó en las malas condiciones en las que se encontraba el césped.

“Hay que modificar la cancha. Vi pocos partidos así. Costaba jugar, dar un pase. No es excusa, fue un partido durísimo para los dos”, aseguró Costas.

Además, el DT del conjunto de Avellaneda reconoció que el resultado no fue justo dado al desarrollo del partido. La caída por la mínima obligó a Racing a ir en busca de la victoria, el próximo martes en el Cilindro, desde las 21:30.

“El empate hubiese sido lo más justo. Fue muy cerrado, un partido de Copa Libertadores. Al no poder salir jugando por la cancha, la pelota estuvo más en el aire que en el suelo”, comenzó. Y sentenció: “Fue un partido malo donde ninguno de los dos merecía ganar. Pienso que allá (en Avellaneda) va a ser totalmente distinto el partido”.

Por último, Costas les dedicó un mensaje a los simpatizantes del elenco albiceleste para el coteo de vuelta, que definirá quien avanzará a los cuartos de final del torneo más importante del continente.

“Estamos más vivos que nunca. Hay que tener fe. Estamos con todas las gansas de dar vuelta el resultado”, comenzó. Y concluyó: “Nosotros sufrimos. Al hincha le digo que venga, que aliente. El sueño está intacto. Sabemos que tenemos que corregir cosas y llevar el partido a nuestro juego. En casa va a ser diferente”.