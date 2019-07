Gustavo Hein: "Estoy convencido que Macri gana en Entre Ríos"

“Hoy se definen dos modelos de país. Creo que el entrerriano y el argentino en general están apostando al largo plazo. Venimos de un modelo cortoplacista, que pensó siempre en el hoy, que creía que era lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, que se aisló del mundo”, afirmó el intendente de Basavilbaso y actual candidato a diputado nacional por la boleta de Juntos por el Cambio Gustavo Hein en una charla mano a mano con ElDía.

¿Cómo se convence a un electorado que luego de una primera gestión de Macri no está mejor que cuando comenzó?

Hoy hay un quiebre, y no quiere decir que estemos negando la realidad. Pero no vendemos espejitos de colores y decimos las cosas como son: ¿Qué está todo complicado? Por supuesto, pero porque el piso fue demasiado bajo. Hemos cometido errores propios y quizás desestimamos la crisis en 2015, pero dijimos siempre la verdad, no la disfrazamos. Por eso estamos convencidos que el entrerriano va a acompañar al Presidente.

Sin embargo fue el propio Macri el que dijo en 2015 que lo más fácil era bajar la inflación y no cumplió…

De nuestra parte, es verdad que se subestimó la cuestión de la inflación y que se sobreestimó nuestra capacidad de resolución. Pero también es una virtud reconocer que no podés y que pedís ayuda. Vivimos en una sociedad que es muy presidencialista, y creemos que todo puede ser solucionado por una sola persona. Y eso es equivocado, porque todos tenemos que tirar del carro. Es ahí es donde digo que es importante el cambio de paradigma y ver qué modelo de país queremos.

¿Cuál es la percepción que tenés cuando recorrés la provincia y estás en contacto con la gente?

Lo que podemos ver es gente que nos dice que puede ver la luz al final del túnel, que comenzó a ver una baja en la inflación, que por supuesto no se nota inmediatamente en el bolsillo pero que si va a hacer que ciertos sectores puedan dinamizar la economía en un corto o mediano plazo.

¿Qué sumó el ingreso de Pichetto a Juntos por el Cambio?

Nos amplía el abanico de lo que es el frente. Llega a un núcleo que es difícil de llegar con el PRO, la UCR, el GEN o la Coalición Cívica. A nivel nacional, el alcance que tiene Pichetto llega a un núcleo de peronismo federal que ve en el Presidente a un estadista y no a un populista. Llega a un lugar que quizás, para otro referente sería imposible. Nos da territorio y provincias que van a acompañar a Juntos por el cambio. Hoy por hoy es una persona clave.

¿Gana Macri en la provincia?

Estoy convencido de que Macri va a ganar en Entre Ríos, están todas las condiciones dadas para que eso suceda. Estoy convencido que deberían apostar por el Presidente porque están apostando por un país que piensa a largo plazo. Acá hay cuestiones que son básicas: tenemos que hacer las bases sólidas para comenzar a crecer, y en ese mientras tanto hay personas que no resisten un relato que les dice que piensen cómo van a estar dentro de diez años. Lo que si tenemos que decir es que este es un país en el cual, evidentemente, por años se hicieron mal las cosas, se incumplieron los pactos y el valor de nuestra palabra dejó de servir. La clase trabajadora es la que pone el hombro y necesita que se le diga la verdad. Y este gobierno está pensado en esto, en hacer un país serio, en una Entre Ríos que va a tener grandes posibilidades de exportar su producción primaria.