Gustavo Alberto Isaack fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), durante la reunión realizada este lunes por la noche. El exdecano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) reemplazará a Thomas Fogg al frente de la entidad.

Al respecto, el nuevo responsable al frente de Codegu manifestó: “Es un lindo desafío”.

Isaack es licenciado en Bromatología y docente de la UNER. Entre 2022 y abril de 2026 se desempeñó como decano de la Facultad de Bromatología, cargo que dejó tras la asunción de José Dorati como nuevo decano para el período 2026-2030.

Durante su gestión al frente de la Facultad, Isaack participó de distintas iniciativas de articulación entre la Universidad, el Municipio y otras instituciones de la ciudad. También participó de proyectos vinculados con el sector productivo y la investigación en la región. L

La Corporación del Desarrollo reúne a instituciones empresariales, profesionales, educativas, gremiales y sociales de Gualeguaychú y tiene entre sus ámbitos de actuación la administración del Parque Industrial de la ciudad. La asunción de Isaack se produce en un momento en que la entidad atraviesa un escenario complejo, entre otras cuestiones por la causa judicial vinculada a la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial.