"No me gustaría que muestren el féretro, no me gustó nada que lo muestren. Con los dos nenes ahí, yo me puse re contra mal. No me parecía que había que llevar a los nenes así, estaban como perdidos y era el padre”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y sumó: "Y no hay madre, yo no estaba fuerte en ese momento. Era muy feo y triste. No sé si salió bien a la luz pero los hijos tenían que estar en el momento del cajón. Ricardo está en un cementerio muy lindo, no hay lápidas ni nada".

Además, reveló que aún no leyó ningún guión de los actores que formarán parte de la serie. "Yo no sé nada de los guiones ni nada de la serie de Ricardo pero en cuanto los tenga te los paso, yo creo que si me lo muestran antes es mejor”, sumó.

Y cerró revelando que se reunió más de una vez con Adrián Suar en Polka para hacerle un sentido homenaje al mediático.