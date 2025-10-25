El pedalista gualeguaychuense Gustavo “Pato” Raffo participó la semana pasada en el Campeonato Panamericano Máster, en la modalidad pista, que se llevó a cabo en el Velódromo “Luque” de Asunción, Paraguay. Raffo obtuvo un subcampeonato y un cuarto puesto en pruebas individuales, además de quedar cerca del podio en una competencia colectiva.

El ciclista local viajó junto a un colega de San Nicolás desde Rosario hasta Paraguay. El lunes 20 compitió en la prueba “Velocidad Olímpica”, en equipo con dos ciclistas bonaerenses, y obtuvo el cuarto puesto. El martes 21 participó en la “Velocidad Individual”, sobre tres vueltas al circuito de 250 metros, y terminó en segundo lugar, tras perder la definición con un representante de México. Mientras que, el miércoles 22, corrió la prueba de embalaje sobre 500 metros, al quedar nuevamente cerca de la medalla de bronce, superado por un rival mexicano.

Pato Raffo muestra la medalla de plata que obtuvo en Velocidad Individual.

Raffo tenía planeado competir también en la modalidad Ruta, pero debió retirarse luego de que su compañero de viaje sufriera una fractura expuesta en una caída durante el primer día de competencia.

Ahora, se prepara para el Campeonato Argentino de Ciclismo, que se disputará del 15 al 19 de noviembre en Mar del Plata.

Combinación de pista y ruta para la puesta a punto

Gustavo Raffo se preparó de manera intensa para el Campeonato Panamericano Máster en Paraguay, al combinar entrenamientos en ruta y velódromo. Asimismo, el veterano ciclista ocal aprovechó los pocos velódromos disponibles en la región, como los de Gualeguaychú, Paysandú y Mercedes, Uruguay, para simular las condiciones de competencia que iba a tener en el imponente escenario en Asunción.

Además, Raffo -con la asistencia de su yerno Emanuel Ovalle, quien le marcó los ritmos de velocidad con la moto- complementó su preparación con recorridos en ruta, sobre tramos con poco tránsito como la ruta 42 y la 136, al realizar pasadas largas que le permitieran mantener la resistencia y controlar la técnica de pedal.

Gracias a esa preparación, Pato Raffo llegó en óptimas condiciones al Panamericano, donde logró un subcampeonato y un cuarto puesto en pruebas individuales, y colmó con creces sus expectativas previas a la competencia.