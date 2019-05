Gustavo Rivas: “Soy inocente y por eso estoy tan tranquilo”

Ayer concluyeron las audiencias del juicio que se le siguió a Gustavo Rivas, acusado de promoción a la corrupción y facilitación a la prostitución de menores. La Fiscalía pidió la máxima pena de 25 años; la abogada Estela Esnaola solicitó 7 años por un caso particular y el defensor la absolución. “Si me condenan voy a salir con las esposas en alto”, dijo el acusado. Las audiencias terminaron ayer cerca de las 13.30 y el próximo 22 de mayo se conocerá el veredicto. El abogado Alfredo Vitale pidió la pena de siete años y medio para Rivas; su solicitud se sumó a la de siete años que requirió el martes la abogada Estela Esnaola. Ambos letrados representaron a dos denunciantes. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Martina Cedrés y el Jefe Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, pidieron la pena de 25 años de prisión, la máxima para este tipo de delitos. El defensor Raúl Jurado solicitó al Tribunal integrado por Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi, la absolución para Rivas. El adelanto de veredicto se conocerá el 22 de mayo y los fundamentos de la sentencia se conocerán el 4 de junio. A la salida de los Tribunales, el sitio digital Ahora.com conversó con el imputado quien aseguró que al finalizar las audiencias habló pero “no podía ahondar demasiado en el excelente alegato que hizo mi abogado defensor. Fue brillante. Atacó punto por punto cada una de las denuncias demostrando sus inconsistencias. Y sobre todo, reiterando la prueba que se había producido respecto de cada uno de esos hechos por lo cual terminó pidiendo mi absolución”. “Yo adelanté que iban a ocurrir algunos papelones dentro de la Justicia, como finalmente ocurrieron: recordarán que un denunciante se ‘rajó’ de una audiencia y hubo que ir a buscarlo con la Policía. En algunos casos me referí concretamente a esos aspectos de declaraciones No le pedí nada al Tribunal; solamente que sean parejos, que sean justos”, relató Rivas en la puerta de los Tribunales. Finalmente, aseguró que no sabe qué va a pasar el 22 y sostuvo: “Soy inocente y por eso estoy tan tranquilo como lo estuve siempre, pero si el 22 tengo que salir de acá esposado, van a ver algo por primera vez en la historia judicial argentina. Si tengo que salir esposado voy a salir con las esposas bien a la vista. Es por una cuestión de autenticidad y transparencia”, concluyó. Gustavo Rivas también confirmó que estará presente el día del veredicto.