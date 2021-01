Gustavo Sack: "La zafra de miel es un 60% menos de lo esperado"

El dirigente y productor dijo que es clave trabajar en conjunto entre los apicultores y que la cooperativa marcha, en un contexto desfavorable, bien, aunque con un menor volumen de trabajo.

Sack, entrevistado por ElDía en el galpón donde funciona la "sala sucia", la "sala limpia", la extracción y el almacenamiento de la Cooperativa, trazó un panorama al menos preocupante en lo que se refiere a la actualidad de una economía regional, que en muchos casos es el único sostén de familias que viven en la ciudad y localidades vecinas, tales como Larroque y Pueblo Belgrano.

Señaló que “en estos momentos debería estar en plena tarea de zafra, pero por el clima no podemos y estamos de brazos cruzados”. Dijo que la primera cosecha fue “en el monte con un promedio de 6/7 kilos por colmena; cuando en años normales arribábamos a los 20 kilos sin problemas”.

Indicó que “primero el frío en primavera, al que le siguió una sequía que, lamentablemente, se fue acentuando con el correr de los días hasta el presente… Hoy no tenemos praderas prácticamente, tampoco alguna variedad de soja, razón por la que estamos prácticamente parados”. Comentó que “si estamos acostumbrados a los eventos Niño y Niña con lluvias intensas y secas muy fuertes, hace bastante tiempo que no sufrimos una de esta envergadura”.

apicultura 03

Recordó que la primera floración es de monte, en base a Algarrobo, Ñandubay, Coronillo y Molle, y si bien no son las mejores, especialmente molle y coronillo, mieles más oscuras y fuertes. Es la miel que tenemos en la zona y tratamos de hacerla valor en un año en el cual los compradores están llevando lo que encuentran en el mercado”.

Ahora se continúa con lo que es natural, como el cardo negro y las praderas que vienen muy mal, pastoreando la gente al máximo su rodeo por la falta de pastos naturales”.

Comentó que a mediados de febrero es tiempo de trabajar con los “eupcaliptus en lo que sería el inicio del cierre de una temporada hasta el momento nefasta y sin probabilidades de mejorar. Sobre los eucaliptus, señaló que “algo de miel va a dar, pero no creo que sea en la cantidad que necesitamos, debido a que la falta de agua también incidió en nuestra zona, aunque en otros lugares las precipitaciones fueron mayores”.

Dijo que “hubo que suplementar las colmenas, con azúcar, para que las abejas no se mueran de hambre, fundamentalmente en primavera a los fines de mantener las colmenas”. Acotó que en “muchos casos nos faltó. Uno llevaba alimento con la esperanza de que hubiera un aporte néctar, pero el frío, las bajas temperaturas lo impidieron, muriéndose de hambre las colmenas más grandes y fuertes”.

Las distancias

Gustavo Sack maneja unas 1600 colmenas, sumando las del departamento y los vecinos de Islas del Ibicuy, y Concepción del Uruguay, razón por la que “los kilómetros a recorrer son muchos y los costos cada vez más elevados. Es así que tuve que prescindir de una persona que trabajaba conmigo, y laburar en forma conjunta con otros apicultores, dándonos una mano, el uno con el otro en un trabajo que, solo, es muy pesado”, destacó.

Los rindes

Dijo que “si bien estamos lejos de terminar la zafra, hoy puedo asegurar que estamos un 60 % abajo, teniendo en cuenta lo que fue la primer vuelta con la “mielada” de monte.

En cuanto a “colmenas en la isla, dijo que la sequía también se hizo sentir, aunque estaba un poco mejor que en los campos altos, debido a que se dieron algunas lluvias”. Indicó que en las islas “todo es natural, sin la presencia de agroquímicos, comenzando la temporada con las plantaciones de sauce que este año, por el frío, no se pudo aprovechar como otras temporadas, además de otras floraciones naturales como Catay, Portillo. Se trata de una miel buscada porque no se azucara tan rápido, no se cristaliza, algo que los compradores y fraccionadores buscan mucho”.

El dato

Argentina tiene 3.500.000 colmenas repartidos en 144.000 productores. El año 2016 fue el de mayor producción con 89.000 toneladas; mientras que en el 2020 se arribó a las 69.000 toneladas: Mientras que para este año se estima que se superarán las 40.000 toneladas.