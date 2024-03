El domingo dos listas se disputarán en elecciones internas la conducción del Partido Justicialista de Gualeguaychú: una encabezada por Gustavo Vela como primer titular y la otra por Camila Ronconi.

El dirigente justicialista, extitular de la Caja de Jubilaciones municipal, conversó con Ahora ElDía y explicó porque no pudieron llegar a un consenso: “Desde nuestra lista hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo de unidad, hasta propusimos compartir la presidencia del partido (dos años cada uno), que el segundo y el tercero de la lista fuera de ellos y que pusieran al primer candidato a congresal. Siento que cedimos en todo lo posible y no se dio, no logramos unirnos, pero estoy convencido de que el lunes sí va haber una unión después de las elecciones”.



En esta coyuntura adversa para el movimiento, ¿qué impronta buscan darle a la conducción política del peronismo desde tu lista?

Volver a las bases, ser verdaderamente creíbles desde el peronismo. Nosotros tenemos un lugar en el centro que es muy lindo donde se hacen reuniones todos los lunes, pero nuestros afiliados están lejos de ese lugar y la idea es que el PJ esté en los barrios a través de unidades básicas y que las reuniones se puedan trasladar allí, en los barrios, para volver a hablar de política con la gente. Asimismo, volver a la doctrina peronista, a las 20 verdades. Al encabezar la lista quiero poner la impronta gremial, de donde vengo, y si gano sería la primera vez que un hombre de extracción gremial esté al frente del PJ local desde el regreso de la democracia a la fecha.



¿Con qué respaldo político cuenta?

El nivel de aprobación que ha tenido nuestra lista por parte de todo el Departamento ha sido muy grande, desde las organizaciones sociales hasta el apoyo de la mayoría de los gremios de Gualeguaychú, algo muy importante para mí, a los cuales he convocado para trabajar en conjunto. También cuento con el respaldo de referentes del partido, gran parte de la juventud y agrupaciones del PJ.



¿Qué desafíos ve para el peronismo a nivel local?

El principal desafío es la organización de la gente en los barrios que la está pasando mal y la va a pasar peor con las medidas económicas que están tomando el Presidente y su ministro de economía. Pero sobre todo también es un reto importante controlar lo que está haciendo este gobierno municipal. Eso también lo hemos charlado y la idea es armar equipos de trabajo para analizar los errores que cometan e ir marcándolos. Hasta ahora lo que nosotros vemos es que no han arrancado todavía y que se la pasan denunciando en los medios, pero sin ir a la Justicia, que es el lugar donde se tienen que hacer las denuncias.



¿Qué expectativas tiene para las elecciones?

Muchas y presiento que nos va a ir muy bien. También hay una lista que es opositora que viene trabajando desde hace mucho tiempo, por eso quiero ser respetuoso, pero me siento muy optimista a raíz de todo el apoyo recibido y de los llamados que uno ha hecho y la gente ha respondido. El horario de votación es muy corto, de 8 a 13. Así que espero que todos los afiliados se acerquen a las urnas. Soy optimista.