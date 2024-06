Luego de que durante la noche del miércoles se aprobara en el Senado de la Nación la Ley Bases, la cual contó con el voto positivo del senador entrerriano del justicialismo Edgardo Kueider, el presidente del PJ Gualeguaychú, Gustavo Vela, se refirió al accionar del legislador nacional en duros términos.

“El día de la asunción como Presidente del Partido dije que íbamos a enviar una nota al Consejo Departamental pidiendo la expulsión de Kueider del PJ. Eso fue cuando le dio despacho para que se pudiera tratar el tema de la Ley Bases. La nota salió el otro día y pusimos que consideramos que Kueider no puede estar, y a su vez también ponemos que tendría que dejar la banca, porque él entra con un pensamiento de un montón de gente que lo votó y que ese pensamiento no tiene nada que ver con lo que votó”, afirmó.

Sobre el arreglo que Kueider habría hecho con el presidente Javier Milei, también puso en duda lo anunciado, al igual que referentes del peronismo entrerriano como Guillermo Michel y Héctor Maya: “Lo que trascendió públicamente es un supuesto acuerdo con la designación de los representantes a Salto Grande. La verdad que el decreto que veo parece que lo hicieron hace 50 años atrás, me parece que por lo menos es del momento en que se hizo un acuerdo con la designación de los representantes a Salto Grande. La verdad que yo no dudo que sea cierto. Lo de Kueider a mí no me queda claro”.

También, apuntó contra los gobernadores que negociaron el voto positivo de sus senadores: “Hubo arreglos económicos para los gobernadores diciéndoles que les mandan obra pública si votan a favor. Esto significa que la política y la casta y todo lo demás cada vez se introduce más en este gobierno. Entonces está bien que la gente puteé a los políticos. Está bien. Porque entran diciendo una cosa y después no cumplen un carajo”.

“Milei no cumplió un carajo. Porque si él decía que la casta eran los jubilados, los trabajadores y los que menos tienen, no hubiese ganado. Para todo el mundo la casta era otra. Era la mala política, los que se fugan la plata afuera. Y después, cuando él gana, da un discurso en el que dice que los que se llevan la plata afuera son héroes. Contradictorio en todo momento. Representa lo peor de la vieja y mala política, y es entonces donde aparecen estos traidores como Kueider o el senador de Corrientes por el PJ Camau Espínola”, concluyó.