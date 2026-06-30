Noruega sufrió pero avanzó de ronda: venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas, con gol agónico de Erling Haaland, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Su próximo rival será nada menos que Brasil.

Antonio Nusa había abierto el marcador para los noruegos a los 38 minutos del primer tiempo, pero luego Amad Diallo lo empató -con otro golazo- en la segunda mitad y le puso suspenso a la definición.

Erling Haaland volvió a ser el héroe de Noruega. El goleador del Manchester City -quien había tenido pocas intervenciones en el encuentro- aprovechó una asistencia de Patrick Berg, la empujó y selló el 2-1 definitivo a 5 minutos del final.