El Municipio avanzó con la apertura y acondicionamiento de la calle 136, en la zona norte de la ciudad, donde además se ejecutaron obras de desagüe y alcantarillado con el objetivo de mejorar la circulación y reducir problemas de anegamiento.

Los trabajos incluyeron la construcción de un terraplén, la apertura de la traza vial —que conecta Alsina con el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136— y tareas de nivelación, compactación y aporte de materiales. Según se informó, en los próximos días se completará la intervención con la colocación de ripio.

La nueva calzada, de doble mano, permitirá el paso de transporte pesado y funcionará como vía alternativa al ingreso por avenida Primera Junta. Además, se busca garantizar una mayor transitabilidad durante jornadas de lluvia.

En paralelo, se desarrolló un sistema de alcantarillado compuesto por conductos entubados y estructuras de hormigón destinadas a captar y conducir el excedente hídrico. Estas obras apuntan a mejorar el escurrimiento en el sector y derivar el agua hacia el arroyo Gualeyán, considerado receptor natural de la zona.

De acuerdo a lo indicado, la intervención también beneficiará a barrios cercanos, como San Isidro, históricamente afectados por la acumulación de agua en episodios de precipitaciones intensas.