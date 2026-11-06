El Área de Malvinas y la Dirección de Deportes habilitaron la inscripción online para participar de la segunda edición de la Maratón por Malvinas. Las personas interesadas podrán registrarse mediante un formulario digital, sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial.

La propuesta reunirá a corredores, caminantes y familias en una jornada deportiva destinada a homenajear a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, con distintas modalidades de participación abiertas a la comunidad.

El evento contará con dos distancias competitivas, de 4 y 8 kilómetros, y una caminata recreativa para quienes deseen sumarse sin competir. De esta manera, se busca favorecer la participación de personas de diferentes edades y niveles de preparación física.

Para esta edición, el horario de inicio fue modificado de las 14 a las 8.30 horas, con el objetivo de evitar la exposición a las altas temperaturas habituales de noviembre durante la tarde y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades.

La segunda edición se realizará luego de la experiencia de 2025, que convocó a más de 650 participantes. En aquella oportunidad, uno de los momentos más significativos fue el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, mediante la entrega a sus familiares de remeras con los nombres de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto.

Además de promover la actividad física, la maratón constituye un espacio para mantener viva la memoria de Malvinas, reconocer a quienes defendieron la soberanía nacional y acercar a las nuevas generaciones a un acontecimiento fundamental de la historia argentina.

Inscripciones y consultas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 19 de noviembre y podrán realizarse a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción a la Maratón por Malvinas

Quienes ya se inscribieron de manera presencial mantienen su registro vigente, por lo que no deberán completar nuevamente el formulario online.

Para recibir asesoramiento o realizar consultas, las personas interesadas podrán comunicarse con el Área de Malvinas al teléfono 3446-610078 o acercarse a sus oficinas, ubicadas en 25 de Mayo 734, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.