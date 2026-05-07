La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos habilitó oficialmente la temporada de caza deportiva menor 2026 en la provincia. La actividad estará permitida desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto, según establece la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa autoriza la caza de distintas especies de patos, además de perdices y liebres, con límites máximos por excursión. En el caso de los anátidos, cada cazador podrá obtener hasta 15 piezas en total, entre pato picazo, sirirí pampa, pato cutirí y pato de collar.

También se habilitó la captura de hasta seis ejemplares de perdiz chica y cuatro liebres europeas por excursión de caza.

La resolución establece además diferentes zonas de veda y habilitación parcial en el territorio provincial. Habrá prohibición total de caza en los departamentos Federal, Concordia, Colón, Paraná, San Salvador, Tala, Federación y Feliciano.

En cambio, los departamentos La Paz, Gualeguaychú y Uruguay quedaron habilitados en toda su extensión para la actividad cinegética.

Otros departamentos tendrán aperturas parciales y delimitadas. En Gualeguay se permitirá al sur de la Ruta Provincial 11; en Victoria, al norte de esa misma ruta; en Nogoyá, al sudeste de la Ruta 39; en Villaguay, al norte de la Ruta 18 y oeste de la Ruta 6; y en Diamante, al sur de la Ruta Provincial 131.

Para el departamento Islas del Ibicuy, la resolución dispone que la actividad sólo podrá desarrollarse en campos declarados por empresas de turismo cinegético y previamente habilitados por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.

La disposición también ratifica la prohibición de cazar en áreas naturales protegidas, monumentos naturales provinciales, sitios Ramsar y en la zona de influencia de Salto Grande.

Entre las condiciones fijadas para esta temporada, la Provincia estableció la obligación de utilizar municiones no contaminantes —como las de acero— para la caza de patos. Además, será obligatorio portar la denominada “Hoja de Ruta Cinegética”, un documento que deberá acompañar las excursiones y podrá ser requerido durante controles.

La resolución señala además que los residentes argentinos podrán realizar excursiones de caza únicamente sábados, domingos, feriados y días vinculados a feriados, con un máximo de tres días de duración. También aclara que no se otorgarán licencias a menores de 18 años.