A las 8 quedó habilitada la apertura de las escuelas en el departamento Gualeguaychú, donde más de 100 mil vecinos están llamados a participar de las Elecciones Legislativas 2025. Los 51 establecimientos asignados funcionarán hasta las 18, horario de cierre de la votación.

En la ciudad y el departamento son 104.285 las personas habilitadas para sufragar, lo que convierte a la jurisdicción en la tercera de mayor peso electoral en Entre Ríos, detrás de Paraná (320.991 empadronados) y Concordia (151.308).

Asimismo, en toda la provincia se distribuyeron 3.469 urnas y el material necesario para el desarrollo de la jornada, que se lleva adelante en un total de 666 escuelas.

Escuelas habilitadas para votar este domingo en el departamento Gualeguaychú

1. Esc. Prov. N° 39 “Perito Moreno”

2. Esc. Prov. N° 110 “Semana de Mayo”

3. Esc. Prov. N° 109 “Juan Zorrilla de San Martín”

4. Esc. Prim. N° 64 “Rivera Indarte”

5. Esc. Prov. N° 38 “David Della Chiessa”

6. Esc. Prov. N° 77 “Del Hornero”

7. Esc. Prov. N° 11 “Baldomero Fernández Moreno”

8. Esc. Prov. N° 15 “Justo José de Urquiza”

9. Esc. Prov. N° 18 “José M. Estrada”

10. Esc. Prov. N° 97 “La Rioja”

11. Esc. Prov. N° 95 “Provincia de Misiones”

12. Esc. Prov. N° 92 “Luis Doello Jurado”

13. Esc. Priv. N° 66 “José M. Estrada”

14. Esc. Prov. N° 93 “Faustino Suárez”

15. Esc. Prov. N° 15 (ex 132) “José Benedicto Virué”

16. Esc. Prov. N° 19 “Daniel Elías”

17. Esc. Prov. N° 16 “Remedios E. de San Martín”

18. E.E.T. N° 1 “José María Sobral”

19. Esc. Prov. N° 4 “Gervasio Méndez”

20. Esc. Norm. Sup. N° 14 “Olegario V. Andrade”

21. Esc. Prov. N° 1 “Guillermo Rawson”

22. Esc. Priv. N° 105 “M. S. de Clavarino”

23. Esc. Priv. N° 107 “San Francisco de Asís”

24. Esc. Prov. N° 113 “Inf. de Marina C. Lasala”

25. Esc. Prov. N° 3 “20 de Junio”

26. Esc. Prov. N° 20 “Domingo F. Sarmiento”

27. Esc. Priv. N° 198 “Sirio Libanés”

28. Esc. Prov. N° 9 “Leopoldo Herrera”

29. Esc. Prov. N° 5 “Soldado Carlos Mosto”

30. Esc. Prov. N° 88 “Los Fundadores”

31. Esc. Prov. N° 35 “República de Chile”

32. Esc. Prov. N° 94 “Francisco Ramírez”

33. Esc. Prov. N° 66 “Bartolito Mitre”

34. Esc. Prov. N° 36 “Francisco H. López Jordán”

35. Esc. Prov. N° 69 “Mercedes de Balcarce”

36. Esc. Priv. N° 64 “La Sagrada Familia”

37. Esc. Priv. N° 200 “Juventud Unida”

38. Esc. Prov. N° 58 “Prof. A. Villalba”

39. Esc. Prov. N° 13 “Manuel Belgrano”

40. Esc. Prov. N° 105 “Islas Malvinas”

41. Esc. Prov. N° 17 “Héroes de Malvinas”

42. Instituto D-243 “Prof. J. M. Ruperto Gelos”

43. Colegio Superior “Luis Clavarino”

44. E.E.T. N° 2 “Pbro. José M. Colombo”

45. Esc. Priv. D-178 “Luis María Bettendorf”

46. Esc. Priv. N° 167 “Luis María Bettendorf”

47. Esc. Prov. N° 8 “Cnel. Rosendo M. Fraga”

48. Esc. Priv. D-125 “Sagrado Corazón”

49. Esc. Prov. N° 90 “José S. Álvarez”

50. Esc. Prov. N° 2 “Prof. Pablo Haedo”

51. Esc. Prov. N° 106 “Dr. Carlos Pellegrini”