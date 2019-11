Habló Amalia Granata tras las acusaciones de abuso sexual contra la hija de Andrea del Boca

A esto se agregó que el tío de Anna Chiara, Enrique Torres, también apuntó contra Granata en un fragmento de una carta abierta, sin nombrarla: “El mundo está luchando por el empoderamiento de la mujer y en Argentina algunos perversos pretenden hacer pelota a una mujer de 18 años que decidió volar sola, sin necesidad de permisos paternos ni judiciales. ¿Eso no es violencia de género?".

En tanto, Granata se defendió publicamente: "Estoy triste, pero no por mí porque me la puedo bancar. Me han dicho puta y antiderechos, pero acá hay un límite. Me duele por mis hijos, mi marido, y estoy dolida con mis compañeros del medio, en el que trabajo desde hace casi veinte años, porque le dan lugar a una desconocida para que hable por más de media hora, diga lo que se le ocurra y ensuciando de un delito a gente sin ningún tipo de prueba”.