Habló Candela Giardia, la entrerriana del milagro hecho por el papa Juan Pablo I

El Vaticano reconoció como un milagro la inexplicable curación de una niña oriunda de Paraná. En 2011 estuvo internada en grave estado de salud en la Fundación Favaloro. Tras ser desahuciada por los médicos, su madre empezó a rezar a Juan Pablo I y, de la noche a la mañana, la situación de Candela Giarda se revirtió totalmente.

Las protagonistas del milagro que convierte al Papa Juan Pablo I en beato de la Iglesia Católica, contaron la emocionante historia.

“Estoy muy contenta por el milagro y agradecida a todos los que me rodean”, expresó a nuestro medio la joven, que hoy tiene 21 años. Este domingo participó de una Misa de acción de gracias por su salud.

En ese sentido, recordó que “tuve un virus, no sé muy bien cómo fue el tema porque no me acuerdo de nada, ni de los síntomas que tuve. Yo tenía 10 años. El virus me atacó todo. Me llevaron a varios hospitales para saber qué tenía”.

Considera que el Papa Juan Pablo I la curó “por la fe de mi mamá y de toda mi familia. Ella empezó rezando con el Padre José. Después yo me curé, fue un verdadero milagro. Actualmente no tengo nada”.

Hoy en día estudia la carrera de Salud e Higiene Animal en UADER. “Hago una vida normal, lo quiero mucho al Papa Juan Pablo I. Él ahora entra en un camino de santidad por el milagro, estoy muy contenta”, aseguró.

Contó también que tiene hermanas gemelas y un hermano que vive en España. Le gusta ir al gimnasio y a la facultad. También tiene planes de empezar natación u otro deporte.

Candela es oriunda de Bajada Grande y cuenta que “en el barrio todos conocen mi caso y lo que pasé”. Expresó también su agradecimiento “al padre José, con Roberto, el Padre Lalo”.

La emoción de su madre

En su momento, Roxana Sosa peregrinó por sanatorios, hospitales y distintos centros de salud de Entre Ríos, pero nadie sabía explicarle qué tenía su hija.

Años después, los especialistas concluyeron que la patología era FIRES (síndrome epiléptico por infección febril), una enfermedad de las consideradas raras, que afecta a una persona en un millón, casi siempre sin posibilidad de sobrevida.

De hecho, era tan poco alentador el panorama que los médicos le dijeron que Candela no tenía expectativas de vida. Le indicaban que, si acaso sobrevivía, la niña iba a quedar en estado vegetativo.

“Candela estaba muy grave. El padre D´Agostino nos llevó para que recemos y al otro día ella empezó a mejorar. Le sacaron el respirador, pasó a sala intermedia. Fueron pasando los días y nos vimos a Paraná”, relató.

Luego comenzó la recuperación. “Fuimos a CENER, estuvimos dos años en rehabilitación, costó bastante. Estuvo un año en posición fetal. Después empezó a tomar leche sola, a agarrar el vaso. Al tiempo empezó a pararse y a caminar sola. Llegado el 2014 pudo hablar y recuperar la memoria”, aseguró.

Remarcó que “desde el día en que quedó con vida, en julio de 2011, tenía la esperanza de que Cande se recupere del todo. Ella no recuerda nada gracias a Dios. Yo rezaba para que ella no se acuerde de todo eso, convulsionaba a cada rato, era muy feo. Llegó a pesar 19 kilos”.

Ambas esperan ser invitadas a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I, que se realizará en Italia. “Sería algo muy emocionante ir y agradecerle por todo lo que hizo y lo que está pasando con Cande”, expresó. (Elonce.com)