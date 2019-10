Habló Carolina Prat tras los dichos de Andino sobre manipular la fecha de parto de su primera hija

En la tarde del miércoles, el presentador de América Noticias se disculpó y aseguró que, en realidad, había querido adornar humorísticamente la anécdota. Con mucha sinceridad, Prat habló de la polémica suscitada por su marido.

“Tremendo, fue tremendo. Yo me enojé con él. Es una forma mía de ser y me gusta ser así. Todo lo que me sucede lo manifiesto en mi rostro y mis palabras. No puedo caretear nada. Soy muy sincera, sumamente sincera”, comenzó en El Espectador, el ciclo de Ángel de Brito, por CNN Radio.

“Cuando empezó todo esto, yo ni siquiera estaba enterada de que había hecho una nota con Sebastián Wainraich. Me muestra el video y le digo ‘¡Guillermo, esto es un horror! ¡Esto es tremendo!’”, relató la conductora.

“La única verdad es que me ofrecen hacer la inducción del parto porque tenía presión alta, en el octavo mes. Me medicaron y una de las posibilidades era no poder tener el parto natural, que yo tanto ansiaba”, continuó Carolina.

“¡Fijate la contradicción que fue todo al revés a lo que dijo! Me proponen inducir el parto por el tema de la presión y Guille quiso hacerse el banana, el gracioso, el rótulo que quieras ponerle y no tomó dimensión jamás de lo que estaba diciendo. Pecó de ingenuo, no imaginó que ese relato que transformó en un chiste iba a tomar esta repercusión”, completó.