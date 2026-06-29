El hasta ahora ministro del Interior, Diego Santilli, habló luego de que el presidente Javier Milei oficializara su designación como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. El exdiputado dijo que se trata del “desafío más importante” de su vida y afirmó que trabajará colectivamente en el puesto. Jurará en el cargo el martes a las 16.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”, declaró en un posteo en sus redes sociales.

Después continuó: “Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

Adorni había presentado su renuncia este sábado por la tarde, tras días de fuertes especulaciones. El exjefe de Gabinete publicó una carta en sus redes sociales, en la que anunció que no continuaría en el cargo y apuntó contra la prensa. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, señaló en una publicación que fue compartida por Milei.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, escribió el exvocero y sostuvo que fue tratado de “delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas. “Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted [el Presidente] y a la secretaria general de la Presidencia [Karina Milei]”, sumó.

“Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática .Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo”, añadió.

La designación de Santilli fue confirmada por Milei este domingo, luego de una reunión entre el Presidente, el funcionario y Karina Milei en la Quinta de Olivos. “Aquí, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, dijo el jefe de Estado en una foto de los tres integrantes del Gobierno.

Al nombramiento de Santilli reaccionó públicamente la senadora Patricia Bullrich, quien, si bien dilató el informe de gestión de Adorni en el Congreso, se mostró en desacuerdo de su continuidad en el cargo. En cuanto a la designación de su excompañero de Pro, la exministra de Seguridad manifestó: “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente“.

También se pronunció el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien felicitó al ministro: “El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, Adorni, y su reemplazante, Santilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera. ¡Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!“.

El Presidente, por su parte, dio una entrevista a LN+ tras el nombramiento y explicó que se inclinó por Santilli para reemplazar a Adorni porque fue la más “indicada” entre tres opciones para afrontar el cargo tras el “deterioro anímico” del anterior jefe de Gabinete. “Ya lo habíamos visto con Guillermo Francos”, subrayó e indicó que el ministro del Interior tiene “músculo político”.

Más definiciones tras la reunión en Olivos

Tras abandonar la residencia oficial, Santilli se prestó para responder preguntas de la prensa. “Estuve reunido con Javier Milei y con la secretaria general, Karina Milei. Cuando llegué me plantearon lo que por ahí era una versión generalizada, pero no había tenido la palabra del Presidente”, relató sobre la reunión que mantuvo.

El dirigente explicó que el funcionamiento del área no tendrá modificaciones respecto del esquema que rigió durante la gestión de Guillermo Francos. “Vamos a funcionar tal cual lo dijo él, de la misma manera que había sucedido antes, con la administración de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete”, sostuvo.

Respecto de los desafíos que afrontará en el cargo, aseguró que la prioridad será sostener el ritmo de la gestión y profundizar el programa de cambios impulsado por el Gobierno. “Seguimos trabajando, seguir funcionando a fondo con la gestión, seguir con las reformas que venimos encarando. Por más que hemos cumplido con todo lo que se ha planteado en campaña, hay muchas más reformas en adelante”, afirmó.

También confirmó que, previo a conocerse su designación, mantuvo una conversación con el expresidente Mauricio Macri, aunque evitó revelar el contenido del intercambio. “Hablé con Mauricio Macri, en un llamado que tiene que ver con él y yo, pero bueno… bien”, señaló.

Al ser consultado sobre las instrucciones que recibió de Milei para esta nueva etapa, Santilli respondió que el mandato es mantener el rumbo trazado desde el inicio de la gestión. “Continuar con un gobierno transformista y reformista de una manera impresionante para la Argentina”, remarcó.

En esa línea, elogió la conducción del Presidente y destacó el respaldo que, a su entender, recibió la administración nacional durante estos dos años. “El presidente Milei está llevando adelante el país. Han sido dos años muy difíciles, donde la sociedad ha acompañado y acompaña fuertemente”, expresó.

Por último, consideró que las transformaciones impulsadas por el oficialismo demandarán tiempo para consolidarse. “No hay que negar que han sido durísimos, pero transformar 100 años no se hace de la noche a la mañana”, concluyó.

Fuente: La Nación