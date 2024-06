Tras la aprobación de la Ley Bases con su voto positivo, el senador peronista Edgardo Kueider rompió el silencio y afirmó, en declaraciones al programa A quién corresponda (Radio Plaza), que "no esperaba semejante virulencia con respecto a un tema que en realidad fue más una cuestión de consigna que de otra cosa".





Kueider no dio mayores explicaciones sobre su hermetismo, más allá de las reuniones con autoridades partidarias y legislativas: "Hablé con el presidente del partido (José Cáceres) en su momento y le manifesté mi posición. Le dije cuál era mi pensamiento con respecto a votar en general, pero ejercitar lo que hemos perdido en la democracia, y en la política, que es es la capacidad de poder mejorar, resolver y acordar modificaciones en una ley para que no sea lesiva, si resulta lesiva o es cuestionable".



"Creo que tenemos que hacer eso porque si no esto es todo o nada, blanco o negro, y eso es lo que nos trajo a esta situación como país y tenemos que cambiarlo", argumentó el legislador.

En ese marco, el senador oriundo de Concordia y que ya el año pasado rompió con el bloque del Frente de Todos dijo que trabajo "fuertemente" en las modificaciones de la ley y sostuvo que presentó 26 modificaciones en el plenario de comisiones: "Muchas de ellas fueron plasmadas", resaltó.

Asimismo, argumentó que planteó objeciones y votó en contra del RIGI, que evitó la eliminación de fondos para instituciones culturales y bilbiotecas y destacó su postura contraria al desmantelamiento de diversos entes e institutos como el INTI,el INTA, la ANMAT, el Conicet, el ENACOM, entre otros.

"Logré junto con los senadores excluir a Aerolíneas de la de las facultades delegadas para la privatización. Entonces cuando uno se pone a pensar cuáles son los puntos cuestionables, que eran lesivos, o no los voté o logramos cambiarlos y evitar que estén incluidos en la Ley", sostuvo el senador entrerriano.

Por otro lado, aseguró que no habló con el diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet durante todo el proceso de tratamiento de la Ley y sólo tuvo comunicación la noche previa a la sesión aunque sólo le comunicó su posición, al igual que al presidente del partido, José Cáceres: "Les dije mi posición y cuál era mi posición estratégica con respecto a esto, porque yo pensaba que el peronismo tenía que ir por el por el plan B y después el plan A. El plan A era voltear todo, yo les decía 'vamos al plan B primero', que es tratar de modificar la Ley en las cuestiones que son lesivas, ejercitar la institucionalidad democrática, poder conversar con los demás sectores. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que espera la sociedad. Ahora, si nosotros no vamos a plantar en blanco-negro, amigo-enemigo, así estamos; y hoy Gobierna Milei.

Por otro lado, admitió que mantuvo contacto con el gobernador Rogelio Frigerio, "que estaba interesado en el tema de ganancias", al igual que algunos intendentes y su respuesta fue que no podía votarlo porque no estaba de acuerdo: "Cuando el año pasado mandó el proyecto de Ley (de eliminación de la cuarta categoría) el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) yo lo voté con sumo convencimiento porque siempre manifesté que el salario del trabajador no puede estar sujeto a un impuesto de las ganancias".