José Legarreta, abogado de Pablo Laurta, habló sobre los primeros pasos de la causa desde que asumió como defensor oficial del ciudadano uruguayo acusado del doble femicidio en Córdoba y, en Entre Ríos, de la desaparición y muerte del chofer Martín Palacio.

“Es un hecho de una naturaleza poco habitual, es una causa compleja”, afirmó el letrado en diálogo con Canal 9 Litoral. Sobre las declaraciones públicas del imputado, sostuvo que analizan realizar “una evaluación pericial” para constatar sus aptitudes mentales.

En ese sentido, Legarreta dijo desconocer las manifestaciones que hizo Laurta, cuando habló de Palacio como “un mártir”, pero remarcó que, de manera formal, el acusado se abstuvo de declarar en la audiencia indagatoria.