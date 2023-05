"Desde que nos enteramos estamos viviendo una locura", aseguró Atilio Gayoso, joven propietario de la agencia de tómbola N° 173, donde se vendió la boleta ganadora del Quini 6 en su modalidad Revancha. En diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) contó que es propietario del lugar desde hace menos de un año y que forma parte de una familia de agencieros (su abuelo, abuela y tío lo eran). Aún no se presentó el feliz acreedor de una suma que supera los 289.000.000 de pesos.

"Estaba tranquilo cenando en mi casa y me llamó un conocido. ¡Felicitaciones!, me dice y yo no sabía la causa. Ahí me dijo, vendiste la boleta ganadora del Quini. Yo soy nuevo en esto y todavía no tengo la costumbre de mirar el sorteo, pero como el locutor al nombrar el ganador, también dice la agencia vendedora, entonces se supo que era la mía", contó el entrevistado.

Por ley, al propietario de la agencia le corresponde un 1% del pozo acumulado en concepto de premio estímulo. "Lo voy a invertir, pero estoy justo realizando el cambio de titularidad del local, así que lo primero es saldar esa deuda", especificó.

"No tengo idea de quién puede ser el ganador. Es el primer premio grande que vendo y estoy muy contento", dijo el agenciero de 25 años.

Una mañana agitada se vivió este lunes en calle Guillermo Rawson, a metros de Avenida de las Américas, en la zona donde se encuentra la agencia de tómbola N°173. Allí se vendió el pozo del Quini 6 en su modalidad Revancha, cuyo ganador es de la ciudad de Paraná y , según se informó, se hizo acreedor de una suma que supera los 289.000.000 de pesos.

El comercio amaneció con sus puertas cerradas, hasta que pasadas las 10 llegó Atilio Gayoso a abrir las puertas.

Desde muy temprano la zona del negocio se convirtió en un punto de atención: las personas que pasaban por allí se detenían a mirar hacia adentro o directamente se ponían a conversar el tema del día. Allí se había vendido uno de los pozos más importantes que pusieron en juego este domingo en el Quini 6. El ganador del premio, hasta ahora en el anonimato, acertó los seis números en la modalidad Revancha.

Juan, uno de los vecinos de la zona, accedió a dialogar con La Mañana de la Red (88.7) y en primer lugar contó que siempre juega en la agencia. “Casi siempre a la tómbola, aunque a veces armó alguna boleta del Quini 6 y en esta oportunidad no lo había hecho”, dijo el entrevistado.

La cobertura de los medios locales generó un movimiento mayor al habitual, incluso la noticia del ganador del Quini 6 comenzó a tomar mayor dimensión.

Fuente: UNO