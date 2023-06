Diego Sánchez, es un artista plástico de Paraná y en los últimos días su nombre se hizo conocido por ser el autor de las estatuas que rinden homenaje a Lionel Messi, Lionel Scaloni y “Dibu” Martínez en la comuna de Gobernador Etchevehere, departamento Paraná.



Elonce dialogó con el artista a quien no le importan mucho las críticas y afirma que se ríe de los memes que se viralizaron tras conocerse su obra sobre los campeones del mundo.



“Estoy feliz de la vida por la repercusión”, dijo el joven y contó que “lo que estaba planificado era hacer esculturas de Mickey. Una noche nos sentamos y dijimos pasó lo de Mirtha (Legrand), lo de (Marcelo) Gallardo, hagamos algo que sacuda la ciudad”.

Tras ello, habló sobre las críticas que recibió su obra: “Todo el mundo piensa que estas esculturas son meses de trabajo, que son realistas, pero no, son alegóricas, caricaturescas, son como juguetes en tamaño grande y se hacen en dos horas. Una vez que te tiran todo el cemento empezas a esculpir y sacar con un cuchillo antes que se seque. Después esta todo pintado con esmalte sintético”.

En este sentido, Sánchez recordó que la obra “se inauguró hace un mes, ese día fue una fiesta, y pensamos ya está. Después empezaron a llegarme mensajes y veo una cantidad de memes que me causaron mucha risa”, indicó para destacar que también “hubo palabras espectaculares” hacia su trabajo. "Son esculturas para alegrar, por estos íconos del fútbol, no son de bronce ni mármol", acotó.



El artista también dio cuenta que junto a su equipo “hemos hecho esculturas políticas y religiosas, muy serias y no hemos tenido problemas, hemos viajado por muchísimos lugares y siempre pensábamos cuando iba a ser el día que nuestro trabajo se haga viral porque el artista quiere trascender, quiere hacerse conocido con su trabajo”.



Finalmente, Sánchez dijo que en momentos en que todo el mundo en Argentina está preocupado por la situación económica, que por un momento se haya hablado de sus esculturas cumple con el objetivo. Está claro, a este artista no le importan mucho las críticas: “lo importante es hacer y mostrar cosas diferentes”, asegura.